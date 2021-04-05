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NOVIDADES DISNEY+

Marvel apresenta o trailer de Loki, a nova série do Disney+

5 de abril de 2021
5 de abril de 2021

Estreia em 11 de junho no Disney+

Em Loki, da Marvel Studios, o vilão da mitologia nórdica interpretado por Tom Hiddleston retorna como Deus da Travessura em uma história que sucede os acontecimentos de Vingadores: Ultimato. A série com direção de Kate Herron e roteiro de Michael Waldron estreia no Disney+ em 11 de junho e conta com Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino e Gugu Mbatha-Raw no elenco.



Loki: Marvel Studios - Trailer Oficial Legendado - Disney+

Muito  esperada pelos fãs do Universo Cinematográfico da Marvel, Loki será a terceira série do estúdio a estrear no serviço de streaming por assinatura da Disney, seguida de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, que seguem disponíveis no Disney+.

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.

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