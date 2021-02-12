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NOVIDADES WANDAVISION

O que o final do episódio cinco de WandaVision pode significar para os fãs do Universo Marvel?

12 de fevereiro de 2021
12 de fevereiro de 2021

Atenção! Spoilers!

No final do episódio cinco de WandaVision, série exclusiva do Disney+, temos uma grande surpresa quando Wanda (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) ouvem uma batida na porta e recebem um novo personagem em sua casa.

Enquanto a maioria do público esperava que fosse Agnes (Kathryn Hahn), a vizinha enxerida de Wanda, batendo mais uma vez para saber o que o casal andava aprontando. Ao abrir a porta, descobrimos que quem chega para uma visita é Pietro (conhecido como Mercúrio nos quadrinhos), o irmão gêmeo super-veloz de Wanda, que foi morto por Ultron.

Mas há um detalhe: em vez de ser interpretado por Aaron Taylor-Johnson, o ator que fez Pietro em Vingadores: A Era de Ultron, é Evan Peters quem aparece na pele do irmão de Wanda. Essa mudança faz a astrofísica Darcy (Kat Dennings), seguidora do seriado WandaVision, a exclamar: "Ela mudou o ator de Pietro?"

Pietro e Wanda
Pietro e Wanda

A aparição de Peters é importante por causa da divisão de direitos sobre personagens que existia antes da Disney adquirir a 20th Century Fox em 2019. No final dos anos 90, a Marvel vendeu os direitos de produção de filmes para alguns de seus personagens principais. A Fox obteve os direitos dos X-Men e vilões da Marvel, e a Sony obteve os direitos do Homem-Aranha.

Como esses direitos foram para diferentes estúdios, isso significava que toda a lista de super-humanos e supervilões da Marvel não compartilhariam a tela jamais. O caso de Pietro e Wanda foi uma exceção, pois a Marvel e a Fox dividiram a propriedade de ambos os personagens, já que ambos eram mutantes e desempenhavam papéis como parte dos Vingadores.

Os dois estúdios usaram suas próprias versões de Mercúrio, com Taylor-Johnson interpretando-o em A Era de Ultron e Peters interpretando o mutante em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido e X-Men: Apocalipse.

No entanto, a propriedade dos direitos de personagens mudou nos últimos anos - quando a Marvel e a Sony fecharam um acordo para o Homem-Aranha em 2015 e quando a Disney, a empresa-mãe da Marvel, comprou a Fox em 2019. A partir desse momento, toda a lista de super-heróis da Marvel agora podiam aparecer todos juntos na tela, pelo menos do ponto de vista de direitos.

A chegada de Pietro de Peters abre uma possibilidade ainda maior do que a de apenas a possibilidade dos dois universos existirem em conjunto nos cinemas. WandaVision, agora, pode estar sugerindo que os personagens X-Men da Fox já existem no Universo Marvel (também conhecido como MCU), alterando vários enredos.

Visão, Pietro e Wanda
Visão, Pietro e Wanda

Caso o Pietro de Peters seja de fato a versão oficial do personagem no universo Fox, sua presença poderia ser um reconhecimento de que a lista de personagens e mutantes dos X-Men da Fox existe no MCU em uma realidade paralela que Wanda está manipulando.

Agora, fãs da franquia estão cogitando que, se Wanda conseguiu puxar o mutante de Fox, Pietro, para Westview, o restante dos mutantes já devem existir e podem pular para as histórias de MCU já estabelecidas.

A Marvel já vinha experimentando com a existência de dimensões paralelas no MCU. Em Vingadores: Ultimato, por exemplo, o enredo principal centrou-se no desafio de saltar no tempo sem alterar o futuro de outras linhas do tempo.

Essa ideia de um multiverso e universos paralelos também já foi trabalhada no filme de animação vencedor do Oscar Homem-Aranha: No Aranhaverso. E agora, há rumores de que Alfred Molina, que interpretou o Doutor Octopus, o vilão do segundo filme do Homem-Aranha de 2004, repetirá seu papel no terceiro filme do reboot atual do super-herói.

Resta aguardar para sabermos se WandaVision está ou não preparando o público para um cruzamento total de universos dentro da Marvel.

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