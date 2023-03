10 coisas que você não sabia sobre Abracadabra

Confira uma seleção de fatos divertidos e curiosos sobre este clássico filme de Dia das Bruxas. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

O primeiro trailer de Abracadabra 2 já foi lançado, trazendo de volta toda a magia das irmãs Sanderson exclusivamente ao Disney+. Após serem libertadas por acidente, as três bruxas querem, mais uma vez, apavorar a cidade de Salém durante o Halloween.

Mas enquanto o novo filme não estreia, Abracadabra está disponível no streaming. E depois de ver — ou rever — a primeira noite de terror e muitas confusões que Winifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) provocam, confira alguns fatos divertidos sobre a produção:







Curiosidades sobre Abracadabra: o filme não foi lançado no Halloween





Um filme que fala de bruxas tocando o terror em Salém na noite de Halloween (o nosso Dia das Bruxas) — parece óbvio que o lançamento de uma produção assim seria próxima à celebração da data, certo? Mas não foi o que aconteceu. Abracadabra estreou nos cinemas em julho de 1993.





Curiosidades sobre Abracadabra: o filme não foi um sucesso imediato





Curiosamente, o longa arrecadou uma quantia considerada baixa em bilheterias na época de seu lançamento. O fato é que, somente anos depois, ele foi elevado ao status de cult, chegando a se tornar o segundo filme mais visto nos cinemas em outubro de 2020, após uma série de re-exibições nos Estados Unidos.







Curiosidades sobre Abracadabra: a história não poderia acontecer no Halloween de 1993





Apesar de ter sido lançado durante as férias escolares, Abracadabra conta uma história que se passa em um Halloween de 1993, no qual as crianças vão à escola e, em seguida, começa a confusão. Porém, naquele ano, 31 de outubro caiu em um domingo. Ou seja: nada de escola para os protagonistas infantis!





Curiosidades sobre Abracadabra: o longa tem coisas em comum com Titanic





À primeira vista, pode parecer que essa a comédia de terror não tem muita relação com o sucesso Titanic (disponível no Star+), mas a verdade é que há, sim, uma conexão. Para começar, Leonardo DiCaprio era o escolhido para interpretar Max Dennison, um dos protagonistas de Abracadabra. Mas recusou para entrar em outro projeto.

E, acreditem ou não, o autor da canção “Come Little Children”, que Sarah canta no filme, é o mesmo do hit “My Heart Will Go On”, tema de Titanic cantado por Céline Dion.







Curiosidades sobre Abracadabra: Sarah Jessica Parker tem uma bruxa na família





Melhor dizendo: Sarah Jessica tem uma “suposta” bruxa em seu clã familiar. Isso porque, em 2010, a atriz participou de um programa chamado Who do You Think You Are, que investigava a árvore genealógica de famosos. Ela descobriu ser parente distante de Esther Elwell, uma mulher considerada bruxa nos julgamentos da cidade de Salém.





Curiosidades sobre Abracadabra: as mariposas na boca de Billy Butcherson eram reais





Uma das cenas mais marcantes do filme acontece quando Billy Butcherson (Doug Jones) abre a boca e saem mariposas de dentro dela. O que nem todo mundo sabe é que não se tratava de nenhum tipo de efeito especial: eram insetos reais.

Em entrevista ao site Blood Disgusting, especialista em filmes de terror, o maquiador Tony Gardner contou que criou um sistema para manter os animais dentro da boca do ator e eles fossem liberados ao tossir.





Curiosidades sobre Abracadabra: Sarah Jessica Parker adorava voar





Em entrevista ao talk-show do apresentador norte-americano Stephen Colbert, a atriz contou que adorava as cenas em que voava com uma vassoura. E que, de fato, ela se sentia tão confortável neste posto que, durante os intervalos, ficava por lá mesmo, lendo o jornal.





Curiosidades sobre Abracadabra: o título original do filme era outro





Inicialmente, o longa deveria se chamar Halloween House, algo como A Casa do Halloween, em tradução livre. E seu enredo também deveria ser bem mais sombrio. Porém, após anos sendo editada e reescrita, a produção ficou mais adequada ao público infantil e precisou ser rebatizada também.









Curiosidades sobre Abracadabra: Este é um dos filmes favoritos de Bette Midler





A atriz que vive a icônica Winifred Sanderson já declarou abertamente sua paixão por Abracadabra. Em entrevista à apresentadora Katie Couric na ocasião dos 20º ano do longa, Bette disse: “Eu adoro ele, nós fizemos isso antes da onda do Halloween acontecer…”





Assista a Abracadabra no Disney+

Acompanhe Winifred, Mary e Sarah em um dos mais divertidos filmes de Halloween da Disney. Não perca e prepare-se, pois Abracadabra 2 chega com exclusividade ao serviço de assinatura no dia 30 de setembro.







Abracadabra 2 | Teaser Trailer Oficial Legendado | Disney+