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10 filmes de princesas que você pode assistir no Disney+

2 de setembro de 2022
2 de setembro de 2022

Confira a seleção de filmes com protagonistas de princesas que você pode encontrar no serviço de streaming.


As princesas vão além dos palácios luxuosos, vestidos glamurosos e a vida na realeza: elas também carregam valores importantes como coragem, liberdade, perseverança e bondade.

Selecionamos 10 filmes da Disney nos quais as princesas têm papéis importantes em cada história – todos disponíveis no Disney+.

Branca de Neve e os Sete Anões


Branca de Neve e os Sete Anões (1937)

A princesa Branca de Neve é ​​a protagonista do primeiro filme lançado pela Walt Disney Animation Studios. Ela é adorada por todas as criaturas do reino, exceto por sua madrasta, a Rainha Má, que é considerada a primeira vilã da Disney.


Cinderela (1950)

Esperando que seus sonhos se tornem realidade, Cinderela é a princesa que, graças aos amigos e a sua fada madrinha, vai a um baile real onde conhece o príncipe Henry, que muda sua vida para sempre.


A Bela Adormecida (1959)

A princesa Aurora é a protagonista da história clássica que tem Malévola como a principal vilã. Aos 16 anos, a princesa adormece profundamente devido a uma maldição da vilã. A única maneira de acordá-la é com um beijo de seu verdadeiro amor.

A Pequena Sereia


A Pequena Sereia (1989)

A carismática Ariel é a princesa-sereia que deseja fazer parte do mundo dos humanos. Depois de fechar um acordo com Úrsula, a vilã desta história, ele embarca em uma grande aventura na qual, finalmente, terá que decidir como conciliar as coisas em seus dois mundos.

A Bela e a Fera (1991)

Amante dos livros, Bela é uma princesa que se destaca por ser uma jovem educada, inteligente e determinada. No entanto, sua vida muda quando uma Fera (e o amor) entram em seu mundo.

Aladdin (1992)

Jasmine é uma princesa que sonha em fugir das exigências da vida real no palácio onde ela vive, no mítico reino de Agrabah. É lá que Jasmine conhece o protagonista da animação, Aladdin, que realmente acaba mudando sua vida.

A Princesa e o Sapo


A Princesa e o Sapo (2009)

Tiana, a protagonista trabalhadora que sonha em abrir seu próprio restaurante em Nova Orleans, é beijada pelo príncipe Naveen, que tem a aparência de um sapo.

O beijo, porém, acaba transformando a própria Tiana em sapo. Os dois, então, procuram a ajuda de uma poderosa sacerdotisa para desfazer a magia, mas antes encontram vários obstáculos pelo caminho.

Frozen (2013)

Anna embarca em uma jornada épica para encontrar sua irmã Elsa, cujos poderes congelantes aprisionaram o reino de Arendelle em um inverno eterno.

Em uma corrida para salvar o lugar da destruição, Anna e seus aliados, cruzam pelo caminho com trolls místicos e um boneco de neve engraçado chamado Olaf, tudo em meio a temperaturas extremas e magia em todos os cantos.

Enrolados


Enrolados (2010)

Flynn Rider, o bandido mais procurado do reino, se esconde em uma torre misteriosa e, para sua surpresa, conhece a princesa Rapunzel, uma jovem com um superpoder incomum: 20 metros de mágicos cabelos dourados.

Juntos, eles escapam da torre e embarcam em uma jornada cheia de humor, suspense e heróis inesperados.


Valente (2012)

A princesa Mérida é uma habilidosa arqueira e jovem impetuosa, filha do rei Fergus e da rainha Elinor, que desafia os costumes de seu povo para criar o seu próprio destino.

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