10 motivos para ver Lightyear no Disney+

Acabou a espera: Lightyear, sucesso nos cinemas, aterrisou no Disney+ neste dia 3 de agosto. Ou seja, já é possível ver e rever as aventuras do lendário guardião espacial.

Em T'Kani Prime, um planeta hostil a 4,2 milhões de anos-luz da Terra, Buzz tenta encontrar o caminho de volta para casa através do espaço e também do tempo.

Para complicar as coisas para ele e sua tripulação, um terrível vilão e seu exército de robôs implacáveis ​​chegam ao local com um propósito misterioso.

Preparado para esta viagem espacial? Veja a seguir 10 razões para amar esta nova produção da Disney e da Pixar:

Lightyear: 10 motivos para assistir ao filme no Disney+

1. A História do astronauta: em Lightyear, finalmente é contada a história do herói que inspirou o brinquedo Buzz Lightyear – da franquia Toy Story. Esse é o mesmo filme que Andy viu, em Toy Story, e que fez o menino se encantar com o patrulheiro espacial.

2. Você conhecerá o Buzz humano: são notórias as qualidades do brinquedo Buzz. Sua versão humana, porém, também tem defeitos, como qualquer outra pessoa. E isso inclui a sensibilidade e a frustração com os erros que comete, o que o torna um personagem real e especial.

3. Um gato-robô super-fofo: o gato-robô Sox roubou a cena e os corações do público com sua inteligência e fofura. Com seu jeito único e amoroso, o personagem se torna mais do que o protetor, ele vira amigo de Buzz Lightyear ao longo da jornada.

4. Os recrutas: Além de Sox, há mais personagens na produção. Chamados de Recrutas, eles também têm lugar cativo no coração dos fãs. Izzy Hawthorne, Mo Morrison e Darby Steel formam uma equipe e tanto.

5. Histórias no Espaço: se a trama fala de um dos mais famosos astronautas da ficção, claro que ela se passaria no espaço, certo? Em Lightyear, a galáxia é retratada de forma impressionante ao longo do filme. E o melhor é que essa beleza pode ser aproveitada tanto na tela grande quanto na pequena.

6. Viagem no tempo: nada de spoilers, mas vale preparar os lencinhos na hora de ver o filme – principalmente para quem é fã de viagens no tempo. Isso porque o tema é parte importante do enredo de Lightyear e o responsável por um dos momentos mais emocionantes da produção.

7. O vilão Zurg: os fãs da franquia Toy Story já ouviram o patrulheiro espacial mencionar várias vezes seu arqui-inimigo Zurg. Em Lightyear, o público não apenas é apresentado a este vilão como também passa a entender a importância do personagem na vida de Buzz.

8. A força da amizade: falar de um filme relacionado à franquia Toy Story sem mencionar as histórias de amizade parece improvável, certo? No longa animado, a amizade de Buzz com a Comandante Alisha Hawthorne é um dos pilares de toda a história. E, mesmo com o passar do tempo, o amor e o cuidado entre os dois permanece, independente das circunstâncias.

9. Ao infinito... E além!: a famosa frase que o boneco Buzz Lightyear imortalizou em Toy Story finalmente tem sua origem revelada. Você não pode deixar de ver o contexto original em que o lema de Buzz foi dito pela primeira vez.

10. É um filme para todas as idades: Lightyear é uma produção que vai agradar pessoas de qualquer idade. Os mais velhos descobrirão a história do herói que inspirou o brinquedo Buzz. Já os menores vão adorar conhecer Buzz e Andy.

