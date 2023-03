110 anos do naufrágio do Titanic e o imperdível documentário da Nat Geo no Disney+

O documentário De Volta ao Titanic, produzido pela National Geographic, mostra como está o histórico navio.





Há 110 anos, o RMS Titanic, um dos mais famosos navios da história, naufragava nas águas geladas do Atlântico Norte. No dia 15 de abril, estreou no Disney+ o documentário produzido pela National Geographic: De Volta ao Titanic.







110 anos de Titanic: o que traz o documentário De Volta ao Titanic





O filme documenta os primeiros mergulhos tripulados ao navio Titanic em quase 15 anos. Uma equipe de especialistas usou um submarino especialmente equipado para capturar as primeiras imagens em 4K do navio para analisar sua taxa de degradação.

Para isso, eles construíram um modelo preciso dos destroços do navio para lançar nova luz sobre as icônicas histórias do Titanic. A equipe também deixou uma plataforma experimental no fundo do mar para tentar prever como ficará a estrutura do Titanic no futuro, de acordo com as análises feitas por especialistas.







O longa documental foi produzido pela National Geographic em 2020 e é dirigido por Tom Stubberfield. Com 1 hora de duração, conta com Nigel Barber como narrador e a participação dos mergulhadores e tripulantes da equipe que fez a expedição de mergulho e análises do Titanic.

A produção estreou no Brasil dia 15 de abril, exclusivamente no Disney+. Não perca!