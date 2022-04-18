Cancel
Novidades Disney+

110 anos do naufrágio do Titanic e o imperdível documentário da Nat Geo no Disney+

18 de abril de 2022
18 de abril de 2022

O documentário De Volta ao Titanic, produzido pela National Geographic, mostra como está o histórico navio.


Há 110 anos, o RMS Titanic, um dos mais famosos navios da história, naufragava nas águas geladas do Atlântico Norte. No dia 15 de abril, estreou no Disney+ o documentário produzido pela National Geographic: De Volta ao Titanic.


110 anos de Titanic: o que traz o documentário De Volta ao Titanic

O filme documenta os primeiros mergulhos tripulados ao navio Titanic em quase 15 anos. Uma equipe de especialistas usou um submarino especialmente equipado para capturar as primeiras imagens em 4K do navio para analisar sua taxa de degradação.

Para isso, eles construíram um modelo preciso dos destroços do navio para lançar nova luz sobre as icônicas histórias do Titanic. A equipe também deixou uma plataforma experimental no fundo do mar para tentar prever como ficará a estrutura do Titanic no futuro, de acordo com as análises feitas por especialistas.


110 anos de Titanic: saiba mais sobre De Volta ao Titanic

O longa documental foi produzido pela National Geographic em 2020 e é dirigido por Tom Stubberfield. Com 1 hora de duração, conta com Nigel Barber como narrador e a participação dos mergulhadores e tripulantes da equipe que fez a expedição de mergulho e análises do Titanic.

A produção estreou no Brasil dia 15 de abril, exclusivamente no Disney+. Não perca! 

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set