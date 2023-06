12 heróis da Marvel para comemorar o mês do Orgulho LGBTQ+

Tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, os personagens da Marvel encantam por suas habilidades e histórias pessoais.

Em junho, celebramos o Mês do Orgulho LGBTQ+ com a ajuda de alguns super-heróis da Marvel, que deixaram sua marca ao longo da História simplesmente por serem eles mesmos.

Tanto nos quadrinhos quanto nos filmes e séries, disponíveis no Disney+, eles encantam com suas habilidades sobre-humanas e também emocionam com suas histórias pessoais.





: Um dos membros dos

,

é um mutante que pode

. Congelando o vapor de água ao seu redor, ele pode transformar seu corpo em gelo, bem como seus alvos.

. Mas, desde então, o Homem de Gelo prosperou, e inclusive tem sua própria HQ solo.





Northstar (Estrela Polar): Jean-Paul Beaubier era, originalmente, um membro da Alpha Flight, mas depois se tornou um dos X-Men. O mutante possui a capacidade de viajar em velocidades sobre-humanas, voar e projetar explosões de energia de fótons. Os fãs sempre vão lembrar do casamento dele com Kyle Jinadu, que foi a festa da década dentro do universo X-Men.