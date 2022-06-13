12 heróis da Marvel para comemorar o mês do Orgulho LGBTQ+

Northstar (Estrela Polar): Jean-Paul Beaubier era, originalmente, um membro da Alpha Flight, mas depois se tornou um dos X-Men. O mutante possui a capacidade de viajar em velocidades sobre-humanas, voar e projetar explosões de energia de fótons. Os fãs sempre vão lembrar do casamento dele com Kyle Jinadu, que foi a festa da década dentro do universo X-Men.





Wiccano: William “Billy” Kaplan é um membro dos Jovens Vingadores e apareceu pela primeira vez na HQ “Jovens Vingadores” #1. Wiccano tem um forte controle sobre suas habilidades de teletransporte e eletrocinética. Assim como sua mãe, Wanda Maximoff, o personagem possui habilidades poderosas, e foi reconhecido por fazer parte de um dos mais importantes relacionamentos LGBTQIA+.



Hulkling: Theodore “Teddy” Altman também é um membro dos Jovens Vingadores — e atual noivo de Wiccano. Ao longo de sua história, ele usou suas habilidades para mudar sua forma a fim de se misturar (ou escapar) na multidão.



América Chávez: Além de sua super força, capacidade de voar e suas incríveis frases de efeito, America Chavez ainda abre buracos em forma de estrela através das dimensões. Chávez foi criada por duas mães e, tanto nos quadrinhos quanto na recente estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, representa a inclusão da comunidade LGBTQ+.



Carolina Dean: Filha da raça Majesdanian, seus pais lhe deram uma pulseira que, ao ser retirada, permitia que ela projetasse energia solar e voasse. Descobrindo que seus pais faziam parte de um culto de supervilões chamado O Orgulho, ela se juntou a seus companheiros Fugitivos (Runaways) para viver uma vida subterrânea de combate ao crime.





Nico Minoru: Filha dos poderosos magos Tina e Robert Minoru, Nico não tinha ideia de que sua família possuía habilidades místicas, até que viu seus pais sacrificarem uma jovem junto com seus colegas vilões de O Orgulho. Ao longo dos anos, Minoru tem relacionamentos românticos com várias pessoas, além de um momento confuso e frustrante com os sentimentos mútuos entre ela e Carolina Dean.



Os Anjos da Meia-Noite: Ayo e Aneka são os Anjos da Meia-Noite, uma dupla de combatentes da liberdade que ajudaram a construir a monarquia moderna de Wakanda. Juntas, eles inspiraram a democracia criando uma força militar para lidar com rebeliões violentas e construíram um relacionamento de amor entre elas.





Karma: Em seu primeiro encontro com o Professor X, Karma era uma jovem brilhante, carregada de grande responsabilidade. Sua maior preocupação sempre foi criar seus dois irmãos mais novos, Leon e Nga. Seus poderes são de natureza psíquica: ela pode assumir o controle da mente de outra pessoa e ainda possuir sua consciência ou corpo.



Bling: Roxanne Washington é Bling. Seu exterior de diamante lhe concede força e resistência sobre-humanas. Membro dos X-Men, seu maior poder pode ser sua sede de conhecimento. Sua pele é roxa, seu cabelo é rosa escuro e ela tem orelhas pontudas.



Rictor: Capaz de controlar as vibrações do núcleo da Terra, Rictor pode criar terremotos de qualquer magnitude. Enquanto membro da agência de detetives mutantes de Multiple Man, Rictor voltou a vivenciar um relacionamento com seu colega e melhor amigo da X-Force, Shatterstar.







Shatterstar: Antes de se juntar à equipe da Multiple Man no X-Factor de 2005, Shatterstar, ou melhor, Gaveedra-Seven, era um renegado geneticamente modificado da Mojoworld. Com sua percepção extra sensorial, Shatterstar pode abrir portais entre dimensões. Na HQ #45 de “X-Factor”, ele e Rictor protagonizaram o primeiro beijo gay em uma história em quadrinhos mainstream.

