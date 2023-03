12 filmes e séries do Disney+ para entrar no clima de Trevor: O Musical

De High School Musical ao premiado filme Mary Poppins, escolher a trilha sonora da próxima maratona está a um clique de você.

Trevor: O Musical estreia no Disney+ no mês do orgulho LGBTQIA+ O filme é a gravação de uma das apresentações da peça e poderá ser visto por todos os assinantes da plataforma a partir de 24 de junho.



O musical conta a história de Trevor, um garoto de 13 anos que parte em uma turbulenta jornada de autodescoberta. Depois que ele enfrenta um incidente embaraçoso na escola, terá que reunir coragem para seguir em frente e forjar seu próprio caminho na vida.

O musical é baseado no filme vencedor do Oscar de 1995, Trevor, que inspirou The Trevor Project. O Trevor Project é a maior organização mundial de prevenção de suicídio e saúde mental para jovens LGBTQIA+.

Mas, para entrar no clima, separamos outros musicais disponíveis no Disney+ para você ir aquecendo até a estreia do filme.







Musicais no Disney+: High School Musical





Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu e Lucas Grabeel estrelam este musical icônico sobre adolescentes se apresentando em seu musical do ensino médio. Troy Bolton (Efron) e Gabriella Montez (Hudgens) se conhecem e mais tarde tentam os papéis principais na apresentação da escola, competindo com Sharpay (Tisdale) e Ryan Evans (Grabeel) pelos papéis e navegando em suas panelinhas individuais do ensino médio.

O filme tem músicas inesquecíveis como "Start of Something New" e "Breaking Free", tão marcantes que até hoje conquistam uma nova geração de fãs após o lançamento de High School Musical: A Série: O Musical.







Musicais no Disney+: High School Musical: A Série: O Musical





Em uma versão fictícia da East High School em Salt Lake City, Utah, onde os filmes de High School Musical foram filmados, a nova professora de teatro decide encenar uma apresentação do primeiro filme para sua primeira produção teatral de inverno.

Os alunos interessados em participar do musical aprendem a lidar uns com os outros, ao mesmo tempo que tentam superar os desafios que enfrentam em suas vidas na escola e em casa.

Na segunda temporada, os estudantes de teatro da East High encenam uma produção de A Bela e a Fera para o musical de primavera. Já a terceira temporada, prevista para estrear em julho, se passa fora do ano letivo e contará com os alunos participando de um acampamento de teatro de verão na Califórnia, chamado Camp Shallow Lake. Os campistas se preparam para encenar uma produção de Frozen.







Musicais no Disney: Caminhos da Floresta





Esqueça os contos de fadas que você acha que conhece. As histórias encantadoras de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e João e seu pé de feijão foram re-imaginadas por Stephen Sondheim neste musical da Broadway de 1986.

Em 2014, o aclamado produtor musical Rob Marshall levou essas histórias distorcidas para a tela grande com a ajuda de um elenco de estrelas que inclui Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Johnny Depp e Tracey Ullman.

Cada um interpreta uma figura fantástica de contos de fadas, cujas tragédias são transformadas em canções rápidas, furiosas e muitas vezes engraçadas.







Musicais no Disney+: A Noviça Rebelde





As colinas ficam vivas com as músicas desse clássico. Maria (Julie Andrews) pode não ser a melhor freira, mas é uma grande cantora e uma tremenda governanta para os sete filhos do Capitão Von Trapp (Christopher Plummer). Ela os apóia, ensina-lhes o básico da música e até costura roupas com as cortinas (apesar da desaprovação do Capitão).

Andrews e Plummer arrasam nos papéis e as músicas de Rodgers e Hammerstein são tão fortes hoje quanto eram quando o filme estreou em 1965.









Musicais no Disney+: Amor, Sublime Amor





Amor, Sublime Amor é talvez o musical mais popular de todos os tempos, então Steven Spielberg precisou ter coragem para encarar uma responsabilidade tão grande quanto a de adaptar novamente esse clássico. Felizmente, ele estava mais do que pronto para o desafio.

Esta releitura exuberante, com um roteiro cuidadosamente atualizado de Tony Kushner, é incrível. Grandes números com produção colorida e caracterizações profundas de uma série de favoritos da Broadway – incluindo a vencedora do Oscar Ariana DeBose, Mike Faist e David Alvarez – todos se fundem para mostrar essa bela história de amor condenada com algumas das melhores músicas já escritas.









Musicais no Disney+: Newsies: The Broadway Musical







Inspirado pela greve dos jornaleiros de 1899, Newsies acompanha Jack "Cowboy" Kelly, de 17 anos, enquanto ele lidera uma revolução pelos direitos dos trabalhadores, colocando seu bando de amigos contra os poderosos da indústria de notícias.

Newsies não é só cheio de números de dança enérgicos, músicas cativantes e performances corajosas, mas também carrega uma mensagem atemporal sobre perseverança e o poder das pessoas.







Musicais no Disney+: Annie





Houve várias adaptações para o cinema e para a televisão de Annie, uma órfã que é adotada por um rico empresário de Nova York, mas a de 1999 estrelada por Kathy Bates, a lenda Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Victor Garber e a rainha da Broadway Audra McDonald é absolutamente fantástico.

Além de ter um elenco poderoso, Annie de 1999 também tem músicas incríveis como "Hard Knock Life", "Tomorrow" e "I Don't Need Anything But You".









Musicais no Disney+: Hamilton





O musical de sucesso de Lin-Manuel Miranda sobre o líder da Guerra Revolucionária dos Estados Unidos Alexander Hamilton quebrou inúmeros recordes e recebeu elogios da crítica após seu lançamento em 2015, e a performance do elenco original gravada do musical pode ser encontrada na íntegra no Disney+.

Hamilton tem cenários habilmente elaborados, figurinos lindos e uma bela encenação, então a oportunidade de ver o musical como deve ser visto é um verdadeiro deleite. A performance do elenco da Broadway é estrelada por Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Phillipa Soo, Renée Elise Goldsberry, Jasmine Cephas Jones, Anthony Ramos, Christopher Jackson, Jonathan Groff e muito mais.









Musicais no Disney+: O Rei do Show





Se você está procurando um musical recheado de estrelas que dá vontade de fugir para o circo, então esse é o filme pra você! Hugh Jackman estrela como o showman P.T. Barnum, cujo grande sonho reúne um bando de desajustados, incluindo uma trapezista sedutor (Zendaya), um dramaturgo ousado (Zac Efron), uma cantora sueca (Rebecca Ferguson) e uma senhora barbuda (Keala Settle) para criar o maior show do mundo.

As músicas são empolgantes e as danças são tão sensacionais que você vai querer experimentá-las em casa.









Musicais no Disney+: Camp Rock





Demi Lovato e os Jonas Brothers estrelam este animado musical sobre uma jovem garota, Mitchie (Lovato), que vai para um acampamento de rock durante o verão para tentar se tornar uma sensação pop.

No Camp Rock, ela conhece adolescentes com sonhos musicais semelhantes e forma uma conexão com Shane Gray (Joe Jonas), um dos membros de um grupo famoso que frequenta o lugar.







Musicais no Disney+: Mary Poppins





Julie Andrews e Dick Van Dyke estrelam como Mary Poppins e Bert neste filme clássico sobre uma babá e um limpador de chaminés que ajudam a reunir os membros disfuncionais e distantes da família Banks.

Mary Poppins é baseado na série de livros de mesmo nome de P. L. Travers e recebeu 13 indicações ao Oscar quando estreou em 1964, tornando-se um dos maiores filmes da Disney a receber tantos elogios da crítica.







Musicais no Disney+: Encantada





Se você é daquele tipo de pessoa que não acredita em amor à primeira vista e dá risada das princesas e príncipes perfeitos de contos de fada, Encantada é o filme para você.

Giselle (Amy Adams) vive em um conto de fadas animado perfeito até que a madrasta malvada de seu amado príncipe a expulsa para a atual cidade de Nova York. A aventura que se segue é uma brilhante desconstrução dos clichês de histórias de princesa, cheia de sagacidade, charme e excelentes números musicais.

Boa sorte quando for tentar tirar “That’s How You Know” da sua cabeça depois de ouvi-la. Adams, em particular, arrasa como Giselle, encarnando perfeitamente uma princesa da Disney através de uma combinação de seriedade e entusiasmo.