3 filmes e séries com a atriz Jenna Ortega no Disney+

Relembre algumas das principais produções em que Jenna Ortega atuou e que estão no Disney+!



Quem vê Jenna Ortega dançando nos vídeos da internet pode não imaginar a atriz no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). O fato é que ela se destacou em produções da Disney.

Então, veja a seguir, três filmes e séries com Jenna Ortega que você pode ver no Disney+:









Homem de Ferro 3, o início de carreira de Jenna Ortega





Aos 11 anos de idade, Jenna Ortega fez uma participação mais do que especial no UCM. Em Homem de Ferro 3, lançado em 2013, ela era a filha do vice-presidente Rodriguez, interpretado por Miguel Ferrer.









Elena de Avalor, uma divertida experiência de dublagem





Elena de Avalor é uma série animada lançada em 2016, e conta a história de uma jovem de 16 anos chamada Elena que precisa enfrentar vários perigos a fim de salvar seu reino.

No programa, Jenna Ortega empresta sua voz à personagem da Princesa Isabel.









A Irmã do Meio, um grande destaque de Jenna Ortega





Jenna Ortega protagonizou A Irmã do Meio, uma divertida série do Disney Channel de 2016 que teve três temporadas. Ela viviaHarley Diaz, a irmã do meio de uma família de sete irmãos!

A trama contava, justamente, o caos e as dificuldades que ela enfrentava tentando se destacar em uma família tão grande.