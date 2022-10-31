Cancel
NOVIDADES DISNEY+

3 ideias para celebrar o Halloween com o Disney+

31 de outubro de 2022
31 de outubro de 2022

Convoque todo mundo para comemorar o Dia das Bruxas com muita diversão e atividades especiais!


O Halloween chegou! Mais conhecido no Brasil como Dia das Bruxas, a cada ano a data faz cada vez mais sucesso no país. Então, que tal reunir a família e os amigos para celebrar o Halloween com o Disney+?

Para quem não tem lá muita ideia de como fazer a festa, basta dar uma olhadinha nas três sugestões a seguir:

Lobisomem na Noite


Maratona de Halloween no Disney+

Para começar, uma das formas mais simples de não deixar a data passar em branco: montar uma programação assustadoramente divertida de filmes e séries que vão deixar todos no clima do mês.

As opções são várias – e para todas as idades! Para os fãs da Marvel, tem o especial Lobisomem na Noite, por exemplo. Há também diversos filmes clássicos de Halloween, títulos sobre vampiros e muito mais.

Dia das Bruxas


Preparar comidinhas inspiradas no Dia das Bruxas

Programação definida é hora de pensar nos acompanhamentos. Ninguém precisa focar só na pipoca, certo? Que tal aproveitar o tema da festa e dar um ar assustador à comida?

Podem ser biscoitos no formato de bruxinhas, gelatina em tons de verde e roxo, bolo com calda de morango escorrendo para imitar sangue; aqui o que vale é a imaginação e a habilidade na cozinha!

Dia das Bruxas


Concurso de fantasias inspiradas nos personagens da Disney

Por fim, nada como dar aquele ar sombrio aos personagens dos filmes, séries e animações favoritos de todos, certo? Basta imaginar, por exemplo, como as irmãs Elsa e Anna se arrumariam para o Dia das Bruxas.

Ou então, como seria a versão zumbi da doce Mirabel, de Encanto? Ou mesmo pintar o rosto e usar as roupas coloridas que aparecem nas catrinas de Viva – A Vida é uma Festa.

Agora é colocar a imaginação e a criatividade para jogo e celebrar o Halloween do jeito que for mais divertido! Mas sempre em companhia do Disney+!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set