3 ideias para celebrar o Halloween com o Disney+

Convoque todo mundo para comemorar o Dia das Bruxas com muita diversão e atividades especiais!

O Halloween chegou! Mais conhecido no Brasil como Dia das Bruxas, a cada ano a data faz cada vez mais sucesso no país. Então, que tal reunir a família e os amigos para celebrar o Halloween com o Disney+?

Para quem não tem lá muita ideia de como fazer a festa, basta dar uma olhadinha nas três sugestões a seguir:







Maratona de Halloween no Disney+

Para começar, uma das formas mais simples de não deixar a data passar em branco: montar uma programação assustadoramente divertida de filmes e séries que vão deixar todos no clima do mês.

As opções são várias – e para todas as idades! Para os fãs da Marvel, tem o especial Lobisomem na Noite, por exemplo. Há também diversos filmes clássicos de Halloween, títulos sobre vampiros e muito mais.







Preparar comidinhas inspiradas no Dia das Bruxas

Programação definida é hora de pensar nos acompanhamentos. Ninguém precisa focar só na pipoca, certo? Que tal aproveitar o tema da festa e dar um ar assustador à comida?

Podem ser biscoitos no formato de bruxinhas, gelatina em tons de verde e roxo, bolo com calda de morango escorrendo para imitar sangue; aqui o que vale é a imaginação e a habilidade na cozinha!







Concurso de fantasias inspiradas nos personagens da Disney

Por fim, nada como dar aquele ar sombrio aos personagens dos filmes, séries e animações favoritos de todos, certo? Basta imaginar, por exemplo, como as irmãs Elsa e Anna se arrumariam para o Dia das Bruxas.

Ou então, como seria a versão zumbi da doce Mirabel, de Encanto? Ou mesmo pintar o rosto e usar as roupas coloridas que aparecem nas catrinas de Viva – A Vida é uma Festa.



Agora é colocar a imaginação e a criatividade para jogo e celebrar o Halloween do jeito que for mais divertido! Mas sempre em companhia do Disney+!