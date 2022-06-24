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3 programas educativos do Disney+ para assistir com os adolescentes nas férias

24 de junho de 2022
24 de junho de 2022

Confira três séries do Disney+ que unem diversão e conhecimento e são perfeitas para curtir com os adolescentes nas férias!


Quem já está com a cabeça nas próximas férias escolares deve se planejar e buscar atividades bem variadas para aproveitar o período de descanso. No Disney+ há diversas produções interessantes, criativas e educativas para curtir com quem quer relaxar e, ao mesmo tempo, aprender coisas novas e diferentes.

Veja nossa seleção de três séries que reúnem diversão, ciência e imaginação para os adolescentes aproveitarem o tempo livre aprendendo e desafiando a própria mente durante as férias.

Férias com o Disney+: Truques da Mente

Com oito temporadas, a série Truques da Mente, produzida pela National Geographic, é um sucesso indicado ao Prêmio Emmy®. Em episódios de 45 minutos, o espectador é apresentado a jogos e experimentos interativos para desafiar a mente e revelar o funcionamento dos pensamentos e ideias.

Apresentado por Keegan-Michael Key, Truques da Mente foca em examinar a ciência por trás da percepção, memória, ilusão, estresse e outras reações da mente

Truques da Mente


Férias com o Disney+: The Quest – A Missão

Produção original do Disney+, The Quest – A Missão estreou em 2022 com uma proposta inovadora: ser uma competição imersiva que mistura ficção de fantasia e reality show. A produção levou oito adolescentes para o mundo fantástico de Everealm, um lugar onde eles precisam competir para salvar um reino cumprindo uma antiga profecia.

Ao longo de oito episódios, os jovens precisam cumprir vários desafios com surpresas a cada canto dessa terra desconhecida. Para isso, a produção selecionou pessoas reais para a aventura, que tem clima medieval.

The Quest – A Missão


Férias com o Disney+: Voluntários – Tudo é Pela Ciência

A série Voluntários Shorts – Tudo é Pela Ciência é uma divertida produção da National Geographic que une humor e ciência em um reality show apresentado por Rafael Cortez.

Em episódios curtos, de menos de 10 minutos, os voluntários testam algumas teorias científicas e curiosidades, como: “Por que dói quando somos picados por insetos?”. Uma série ótima para quem é curioso e quer aprender em poucos minutos algo novo.

Essas e outras perguntas inusitadas são respondidas com testes reais com os voluntários que usam a ciência e o humor para ensinar. Há ainda outra série da franquia, a Voluntários: Tudo Pela Ciência, com episódios um pouco mais longos e aprofundados, mas com a mesma premissa de responder questões científicas de forma leve e divertida.

Voluntários Shorts – Tudo é Pela Ciência

Aproveite as férias para se divertir e aprender com as séries e filmes disponíveis no Disney+!

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