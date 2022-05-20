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3 séries do Disney Channel que vão fazer qualquer um cair na gargalhada

20 de maio de 2022
20 de maio de 2022

Precisando dar umas boas risadas? No Disney+ você encontra as mais divertidas opções de conteúdos.


Já diz o clichê que “rir é o melhor remédio”. Então, independentemente de qual seja o problema, que tal três sugestões de séries divertidas do Disney Channel que farão qualquer um — até aquele tio mais rabugento! — cair na risada? O melhor é que todas estão disponíveis no Disney+.

Hannah Montana


Séries do Disney Channel: Hannah Montana

Pode passar o tempo que for, mas a história da adolescente que leva uma vida dupla protagonizada por Miley Cyrus será sempre um clássico. É ela quem dá vida a Miley Stewart, que se mudou para a Califórnia com seu irmão mais velho e seu pai viúvo.

Porém, ninguém na cidade sabe que, na verdade, ela é Hannah Montana, uma cantora pop famosa mundialmente. Com criatividade, figurinos diferentes e uma ajudinha dos seus melhores amigos, Miley vai poder aproveitar o melhor dos dois mundos: a fama e a fortuna do sucesso e toda a diversão do Ensino Médio!

A casa da Raven


Séries do Disney Channel: A Casa da Raven

As amigas Raven (Raven-Symoné) e Chelsea (Anneliese van der Pol) estão juntas novamente nesta série! E agora a confusão, quer dizer, a diversão é ainda maior. Elas agora são mães e moram com os gêmeos de Raven, Booker (Issac Ryan Brown) e Nia (Navia Ziraili Robinson), além de Levi (Jason Maybaum), filho de Chelsea.

Raven também consegue ter suas famosas visões do futuro, mas não é mais a única: Booker possui a mesma habilidade. E por mais que o futuro nem sempre seja claro, uma coisa é certa: nesta casa as risadas são garantidas!

Deixa Rolar


Séries do Disney Channel: Deixa Rolar

Misturando improvisação e roteiro, essa é uma história na qual, literalmente, tudo pode acontecer. Gravada diante de uma plateia que tem o poder de interferir na trama, a série acompanha a família Bennett-Blatt, formada por Rachel (Suzi Barrett) e Byron (Tobie Windham), e seus filhos, os meio-irmãos pré-adolescentes Blair (Kaylin Hayman) e Owen (Ramon Reed).

Além do cotidiano familiar, os personagens - e o elenco - vão vivendo suas histórias de acordo com o que o público decidir, ou seja, simplesmente vão deixando rolar!

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