4 fatos sobre Zeus, o personagem de Russell Crowe em Thor: Amor e Trovão

O ator australiano Russell Crowe interpreta Zeus na nova aventura de Thor. Saiba tudo sobre o personagem. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O quarto filme de Thor Odinson dos Estúdios Marvel, Thor: Amor e Trovão, segue fazendo sucesso nos cinemas com muita ação, humor e romance e trazendo um elenco de peso, que inclui o famoso ator australiano Russell Crowe como o deus Zeus.

Desde sua primeira aparição na produção, o poderoso Zeus chama a atenção de Thor (Chris Hemsworth), Jane Foster (Natalie Portman), Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (o próprio diretor Taika Waititi) no Palácio dos Deuses ao encontrar o deus do Olimpo diferente do esperado.

Confira alguns fatos e curiosidades sobre Zeus, o personagem de Russell Crowe em Thor: Amor e Trovão:







1. Zeus é arrogante e vaidoso





Com a perigosa ameaça do vilão Gorr (Christian Bale) de destruir todos os deuses do Universo com a poderosa Necroespada, Thor resolve pedir ajuda ao deus mais poderoso de todos: Zeus, que organizou um encontro no Palácio dos Deuses.

O deus asgardiano e seus amigos conseguem entrar disfarçados no evento, mas se deparam com um Zeus arrogante, mais preocupado consigo mesmo e com festas do que em proteger os demais deuses.







2. Zeus tem um curioso sotaque





Em uma entrevista à revista Insider, o diretor Taika Waititi revelou que Russell Crowe gravou todas as suas cenas como Zeus duas vezes: primeiro com uma versão com sotaque grego e depois, com britânico.

“Conversamos longamente sobre o sotaque”, disse Taika. "Nós nos perguntamos se fazer um sotaque grego para um deus grego seria muito bobo”. A ideia do sotaque britânico veio por conta da referência do ator inglês Laurence Olivier, que havia interpretado Zeus no passado.

Venceu a versão do sotaque grego de Zeus, que é mostrada no filme Thor: Amor e Trovão.







3. Zeus nega ajuda a Thor contra Gorr





Zeus sabe da ameaça de Gorr aos deuses, mas não quer causar medo entre todos e, sim, manter suas festas protegidas no Palácio dos Deuses. Por conta disso, ele diz que não ajudará Thor e seus amigos.

Neste momento, Zeus chama Thor ao centro do Palácio, nega seu apoio e o expõe, sem roupa, no meio de todos. Thor se revolta, ataca Zeus e supostamente mata o todo-poderoso usando a própria arma dele, o Raio.







4. Zeus reaparece em uma cena pós-créditos





Na primeira cena pós-crédito o público se surpreende com o retorno de Zeus, que não morreu em seu embate com Thor e se mostra com sede de vingança contra o Deus do Trovão.

Enquanto ele cura a ferida feita por Thor e acompanhado de suas ninfas, Zeus diz em voz alta que busca vingar-se. Nesse momento, Hércules (vivido pelo ator inglês Brett Goldstein) aparece de surpresa ao seu lado. É para ele que Zeus confia sua vingança contra Thor e Hércules confirma que cumprirá a ordem de Zeus.