4 segredos dos bastidores de Thor: Amor e Trovão

Saiba mais sobre os elementos que foram adicionados nas filmagens do novo filme da Marvel Studios que em breve chega aos cinemas.
Thor: Amor e Trovão chega 7 de julho aos principais cinemas de todo o Brasil. Mas, antes, que tal conhecer um pouco dos bastidores da produção para saber quais são as surpresas que o novo filme da Marvel Studios está preparando?
O Deus do Trovão — que com este título adiciona seu quarto filme como personagem principal do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) — retorna ao campo de batalha com várias mudanças em si mesmo e também em seu ambiente.
Aqui estão quatro segredos imperdíveis dos bastidores sobre o super-herói que já vimos em Thor (2011), Thor: O Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017).
Thor - Amor e Trovão: mudanças no estilo e na armadura de Thor
Neste novo filme do UCM, o público poderá observar uma notável mudança no físico e na armadura do super-herói.
Além de parecer mais chamativo e intimidador do que sua última aparição em Vingadores: Ultimato devido à influência que os Guardiões da Galáxia tiveram em seu estilo, os criadores se inspiraram na armadura original de Thor nos quadrinhos. Por isso, azul e dourado estão fortemente presentes em seu novo traje.
Thor - Amor e Trovão: ajustes nos desenhos das armas e acessórios dos Guardiões da Galáxia
Ferramentas de batalha como os Quad Blasters de Peter Quill/StarLord (Chris Pratt) e as facas de Drax (Dave Bautista) foram restauradas para os Guardiões da Galáxia. Uma espada também foi criada para Mantis (Pom Klementieff), e Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) agora tem a capacidade de redimensionar seu rifle para combinar com sua altura e aderência.
Cada arma ou acessório tem três versões diferentes. Isso foi feito dessa forma, por exemplo, para que alguns pudessem ser usados em lugares pequenos ou em algumas lutas onde se quisesse prevenir futuras lesões ou acidentes.
Thor - Amor e Trovão: as cabras Toothgnasher e Toothgrinder são animatrônicos
Entre as novidades de Thor: Amor e Trovão estão as cabras Toothgnasher e Toothgrinder (nomes que significam Quebra-dentes e Ranger-de-Dentes), fiéis companheiros do filho de Odin.
Ambas foram criadas usando a técnica animatronics, tecnologia que permite simular a aparência e o comportamento desses animais por meio de mecanismos robóticos ou eletrônicos.
Thor - Amor e Trovão: uso de tecnologia 360 no set de gravação
O filme contou com a tecnologia 360º da Environment Digital (Light & Magic's StageCraft), que permitiu que os atores ficassem mais imersos nas cenas durante as filmagens, podendo ver os cenários através de telas panorâmicas.
Além disso, uma Nova Asgard foi criada, apresentando o mundo de Thor e os asgardianos. Sem dúvida, é um dos cenários mais incríveis que o público poderá ver nos cinemas.
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