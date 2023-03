4 segredos dos bastidores de Thor: Amor e Trovão

Saiba mais sobre os elementos que foram adicionados nas filmagens do novo filme da Marvel Studios que em breve chega aos cinemas.

Thor: Amor e Trovão chega 7 de julho aos principais cinemas de todo o Brasil. Mas, antes, que tal conhecer um pouco dos bastidores da produção para saber quais são as surpresas que o novo filme da Marvel Studios está preparando?

O Deus do Trovão — que com este título adiciona seu quarto filme como personagem principal do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) — retorna ao campo de batalha com várias mudanças em si mesmo e também em seu ambiente.

Aqui estão quatro segredos imperdíveis dos bastidores sobre o super-herói que já vimos em Thor (2011), Thor: O Mundo Sombrio (2013) e Thor: Ragnarok (2017).







Thor - Amor e Trovão: mudanças no estilo e na armadura de Thor





Neste novo filme do UCM, o público poderá observar uma notável mudança no físico e na armadura do super-herói.

Além de parecer mais chamativo e intimidador do que sua última aparição em Vingadores: Ultimato devido à influência que os Guardiões da Galáxia tiveram em seu estilo, os criadores se inspiraram na armadura original de Thor nos quadrinhos. Por isso, azul e dourado estão fortemente presentes em seu novo traje.





Thor - Amor e Trovão: ajustes nos desenhos das armas e acessórios dos Guardiões da Galáxia





Ferramentas de batalha como os Quad Blasters de Peter Quill/StarLord (Chris Pratt) e as facas de Drax (Dave Bautista) foram restauradas para os Guardiões da Galáxia. Uma espada também foi criada para Mantis (Pom Klementieff), e Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) agora tem a capacidade de redimensionar seu rifle para combinar com sua altura e aderência.

Cada arma ou acessório tem três versões diferentes. Isso foi feito dessa forma, por exemplo, para que alguns pudessem ser usados ​​em lugares pequenos ou em algumas lutas onde se quisesse prevenir futuras lesões ou acidentes.







Thor - Amor e Trovão: as cabras Toothgnasher e Toothgrinder são animatrônicos





Entre as novidades de Thor: Amor e Trovão estão as cabras Toothgnasher e Toothgrinder (nomes que significam Quebra-dentes e Ranger-de-Dentes), fiéis companheiros do filho de Odin.

Ambas foram criadas usando a técnica animatronics, tecnologia que permite simular a aparência e o comportamento desses animais por meio de mecanismos robóticos ou eletrônicos.







Thor - Amor e Trovão: uso de tecnologia 360 no set de gravação





O filme contou com a tecnologia 360º da Environment Digital (Light & Magic's StageCraft), que permitiu que os atores ficassem mais imersos nas cenas durante as filmagens, podendo ver os cenários através de telas panorâmicas.

Além disso, uma Nova Asgard foi criada, apresentando o mundo de Thor e os asgardianos. Sem dúvida, é um dos cenários mais incríveis que o público poderá ver nos cinemas.







Thor: Amor e Trovão | Marvel Studios | Trailer Oficial Dublado | Versão Closed Caption