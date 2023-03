5 artistas brasileiros que fazem parte da trilha de O Coro, nova série do Disney+

Conheça alguns dos músicos que terão suas canções interpretadas na nova série original brasileira criada por Miguel Falabella.







No dia 28 de setembro estreia a nova série original do Disney+, O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu. Criada e dirigida por Miguel Falabella, a trama conta a história de um grupo de jovens que escolhem correr atrás de seu sonho de fazer carreira no teatro musical.







Ao longo dos episódios, acompanhamos os protagonistas participando de testes de elenco para uma famosa companhia de teatro musical brasileira de São Paulo. Em meio à seleção, os jovens vivenciam um misto de sentimentos como medo de não serem aprovados, a descoberta de novos amores e traições.









O Coro? Sucesso, Aqui Vou Eu conta com músicas de diversos artistas importantes da música brasileira. Conheça mais sobre cinco músicos que têm suas canções na trilha sonora da série. Confira:





Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Pixinguinha





Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, como é mais conhecido, foi um dos músicos mais importantes da Música Popular Brasileira. Com domínio técnico e o dom da improvisação, é considerado o maior flautista brasileiro de todos os tempos, além de um irreverente arranjador e compositor.

Entre suas composições de maior sucesso estão “Carinhoso”, “Lamento” e “Rosa”. Pixinguinha começou a tocar primeiro cavaquinho e depois uma flautinha de folha, acompanhando o pai, que tocava flauta.

Aos 20 anos, ele formou o conjunto Os Oito Batutas que, além de ter sido pioneiro na divulgação da música brasileira no exterior, popularizou instrumentos afro-brasileiros, até então conhecidos apenas nos morros, e abriu novas possibilidades para os músicos populares.

Na década de 1940, Pixinguinha trocou a flauta pelo saxofone, formando uma dupla com o flautista Benedito Lacerda. Fez uma parceria famosa com Vinícius de Moraes, na trilha sonora do filme Sol sobre a Lama, em 1962.







Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Raul Seixas





Raul Seixas foi um dos nomes mais importantes do rock brasileiro e forte influência para os roqueiros que surgiram depois dele. Natural de Salvador, passou a adolescência ouvindo muito rock'n'roll e blues, sem deixar de lado o baião de Luiz Gonzaga e o som de repentistas nordestinos.

Embalado por esse caldeirão rítmico e seduzido pelos ideais alternativos da geração do pós-guerra, Raul Seixas deu asas a sua anárquica guitarra e tornou-se o ídolo de diversas gerações.

Lançou seu primeiro disco-solo, Krig-há bandolo!, em 1973. O álbum Gita (1974) vendeu mais de 600 mil cópias. Com Há Dez Mil Anos Atrás (1976), também alcançou enorme sucesso.





Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Rita Lee





A paulistana Rita Lee é considerada uma das maiores representantes do rock no Brasil e ocupa hoje um espaço único no universo da MPB.

Em 1966, junto com os irmãos Sérgio e Arnaldo Baptista, formou a banda Os Mutantes. O grupo tornou-se um grande nome do rock de vanguarda da música brasileira. Eles participaram do disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circensis gravado em 1968.

Em 1970, Rita gravou seu primeiro disco-solo, Build Up, e iniciou sua carreira independente do grupo. Em 1972 lançou Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida. Em seguida, Rita Lee estreou um álbum atrás de outro, com Atrás do Porto Tem Uma Cidade (1974) e Fruto Proibido (1975), este último um sucesso que vendeu cerca de 700 mil cópias.

Nos anos 1980 e 1990, Rita Lee seguiu um caminho mais pop, criando músicas populares que caíram no gosto dos brasileiros e são cantadas até hoje, como “Baila Comigo”, “Lança Perfume”, “Nem Luxo Nem Lixo”, “Banho de Espuma”, “Flagra”, “Desculpa o Auê”, entre outras.





Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Chico Buarque





Chico Buarque de Holanda é um músico, dramaturgo e escritor importantíssimo na cultura brasileira. Revelou-se ao público quando ganhou, com a composição da música “A Banda”, interpretada por Nara Leão, o primeiro Festival de Música Popular Brasileira, em 1966.

Chico logo conquistou reconhecimento de críticos e do público. Além de compositor e cantor, Chico também é escritor com uma série de livros lançados e traduzidos, como “Leite Derramado”, “Budapeste” e “Estorvo”. Em 2019, recebeu o Prêmio Camões pelas obras publicadas.

Na música, Chico Buarque fez parceria memoráveis com compositores e intérpretes de grande destaque entre eles: Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Edu Lobo e Francis Hime. Entre seus maiores sucessos estão: “Cálice”, “Roda Viva”, “Apesar de Você”, “Samba de Orly”, “Que Será”, e muitos outros.







Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Paulinho da Viola





Paulinho da Viola é um cantor, compositor, violonista e um grande representante do samba e da Música Popular Brasileira. Em 1965, Paulinho participou do musical Rosa de Ouro, que foi apresentado no Rio, em São Paulo e na Bahia, e que resultou na gravação do disco Roda de Samba.

Nessa época, ele passou a adotar o nome Paulinho da Viola, sugerido por Zé Kéti e pelo jornalista Sérgio Cabral. Começava a ser conhecido não só como compositor, mas também como cantor.

Em 1968, Paulinho lançou seu primeiro disco solo, Paulinho da Viola, e em 1970, gravou seu segundo disco, no qual lançou a música “Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida”, sucesso do Carnaval da Portela, e que se tornou um clássico de seu repertório.

Em 1973, Paulinho lançou o álbum Nervos de Aço. A faixa título, de autoria de Lupicínio Rodrigues, se tornou uma das mais conhecidas na voz do sambista carioca, que em 2022 completará 80 anos.