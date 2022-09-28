5 artistas brasileiros que fazem parte da trilha de O Coro, nova série do Disney+

Conheça alguns dos músicos que terão suas canções interpretadas na nova série original brasileira criada por Miguel Falabella.







Criada e dirigida por Miguel Falabella, a nova série O Coro, Sucesso, Aqui Vou Eu conta a história de um grupo de jovens que escolhem correr atrás de seu sonho de fazer carreira no teatro musical. (*)







Ao longo dos episódios, acompanhamos os protagonistas participando de testes de elenco para uma famosa companhia de teatro musical brasileira de São Paulo. Em meio à seleção, os jovens vivenciam um misto de sentimentos como medo de não serem aprovados, a descoberta de novos amores e traições.





O Coro? Sucesso, Aqui Vou Eu conta com músicas de diversos artistas importantes da música brasileira. Conheça mais sobre cinco músicos que têm suas canções na trilha sonora da série. Confira:





Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Pixinguinha





Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, como é mais conhecido, foi um dos músicos mais importantes da Música Popular Brasileira. Com domínio técnico e o dom da improvisação, é considerado o maior flautista brasileiro de todos os tempos, além de um irreverente arranjador e compositor.

Entre suas composições de maior sucesso estão “Carinhoso”, “Lamento” e “Rosa”. Pixinguinha começou a tocar primeiro cavaquinho e depois uma flautinha de folha, acompanhando o pai, que tocava flauta.

Aos 20 anos, ele formou o conjunto Os Oito Batutas que, além de ter sido pioneiro na divulgação da música brasileira no exterior, popularizou instrumentos afro-brasileiros, até então conhecidos apenas nos morros, e abriu novas possibilidades para os músicos populares.

Na década de 1940, Pixinguinha trocou a flauta pelo saxofone, formando uma dupla com o flautista Benedito Lacerda. Fez uma parceria famosa com Vinícius de Moraes, na trilha sonora do filme Sol sobre a Lama, em 1962.







Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Raul Seixas





Raul Seixas foi um dos nomes mais importantes do rock brasileiro e forte influência para os roqueiros que surgiram depois dele. Natural de Salvador, passou a adolescência ouvindo muito rock'n'roll e blues, sem deixar de lado o baião de Luiz Gonzaga e o som de repentistas nordestinos.

Embalado por esse caldeirão rítmico e seduzido pelos ideais alternativos da geração do pós-guerra, Raul Seixas deu asas a sua anárquica guitarra e tornou-se o ídolo de diversas gerações.

Lançou seu primeiro disco-solo, Krig-há bandolo!, em 1973. O álbum Gita (1974) vendeu mais de 600 mil cópias. Com Há Dez Mil Anos Atrás (1976), também alcançou enorme sucesso.





Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Rita Lee





A paulistana Rita Lee é considerada uma das maiores representantes do rock no Brasil e ocupa hoje um espaço único no universo da MPB.

Em 1966, junto com os irmãos Sérgio e Arnaldo Baptista, formou a banda Os Mutantes. O grupo tornou-se um grande nome do rock de vanguarda da música brasileira. Eles participaram do disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circensis gravado em 1968.

Em 1970, Rita gravou seu primeiro disco-solo, Build Up, e iniciou sua carreira independente do grupo. Em 1972 lançou Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida. Em seguida, Rita Lee estreou um álbum atrás de outro, com Atrás do Porto Tem Uma Cidade (1974) e Fruto Proibido (1975), este último um sucesso que vendeu cerca de 700 mil cópias.

Nos anos 1980 e 1990, Rita Lee seguiu um caminho mais pop, criando músicas populares que caíram no gosto dos brasileiros e são cantadas até hoje, como “Baila Comigo”, “Lança Perfume”, “Nem Luxo Nem Lixo”, “Banho de Espuma”, “Flagra”, “Desculpa o Auê”, entre outras.





Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Chico Buarque





Chico Buarque de Holanda é um músico, dramaturgo e escritor importantíssimo na cultura brasileira. Revelou-se ao público quando ganhou, com a composição da música “A Banda”, interpretada por Nara Leão, o primeiro Festival de Música Popular Brasileira, em 1966.

Chico logo conquistou reconhecimento de críticos e do público. Além de compositor e cantor, Chico também é escritor com uma série de livros lançados e traduzidos, como “Leite Derramado”, “Budapeste” e “Estorvo”. Em 2019, recebeu o Prêmio Camões pelas obras publicadas.

Na música, Chico Buarque fez parceria memoráveis com compositores e intérpretes de grande destaque entre eles: Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Edu Lobo e Francis Hime. Entre seus maiores sucessos estão: “Cálice”, “Roda Viva”, “Apesar de Você”, “Samba de Orly”, “Que Será”, e muitos outros.







Artistas brasileiros na trilha sonora de O Coro: Paulinho da Viola





Paulinho da Viola é um cantor, compositor, violonista e um grande representante do samba e da Música Popular Brasileira. Em 1965, Paulinho participou do musical Rosa de Ouro, que foi apresentado no Rio, em São Paulo e na Bahia, e que resultou na gravação do disco Roda de Samba.

Nessa época, ele passou a adotar o nome Paulinho da Viola, sugerido por Zé Kéti e pelo jornalista Sérgio Cabral. Começava a ser conhecido não só como compositor, mas também como cantor.

Em 1968, Paulinho lançou seu primeiro disco solo, Paulinho da Viola, e em 1970, gravou seu segundo disco, no qual lançou a música “Foi Um Rio Que Passou em Minha Vida”, sucesso do Carnaval da Portela, e que se tornou um clássico de seu repertório.

Em 1973, Paulinho lançou o álbum Nervos de Aço. A faixa título, de autoria de Lupicínio Rodrigues, se tornou uma das mais conhecidas na voz do sambista carioca, que em 2022 completará 80 anos.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+