5 coisas que você não sabia sobre Mark Ruffalo e seu papel como Bruce Banner e Hulk

Confira algumas curiosidades e fatos sobre Mark Ruffalo, o ator que conquistou os fãs da Marvel como Bruce Banner e seu alter ego, Hulk.

Sabia que Mark Ruffalo carrega a força em seus genes? E olhe que não é só por causa do seu personagem Hulk. O ator, que também interpreta Bruce Banner, se destacou nas produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) – todas disponíveis no Disney+.

Veja a seguir algumas curiosidades sobre Mark Ruffalo e saiba mais sobre o seu sucesso no papel de Bruce Banner e o Incrível Hulk.

Mark Ruffalo carrega a força em seus genes

O pai de Mark, Frank Lawrence Ruffalo Jr, foi lutador profissional por um tempo. Ruffalo, que cresceu no universo da luta, esteve ligado ao esporte durante sua adolescência, na cidade de Virginia (EUA).

No entanto, ele não seguiu os passos de seu pai, e escolheu se dedicar à atuação. Mas, a luta se manteve em seu destino, no papel do poderoso e forte Hulk.

Mark Ruffalo estreou como o Hulk em Os Vingadores (2012)



A primeira vez que Ruffalo assumiu o duplo papel de Bruce Banner e Hulk foi no longa Os Vingadores (2012). O filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se tornou um sucesso de bilheteria.

No longa, Banner é recrutado por Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), a Viúva Negra, por meio de um pedido de Nick Fury (Samuel L. Jackson) da S.H.I.E.L.D..

O convite era para que ele se juntasse aos outros super-heróis na formação de uma força-tarefa para defender a Terra: os Vingadores.

Já se passaram 10 anos desde sua estreia no UCM

O longa Os Vingadores estreou nos Estados Unidos em 4 de maio de 2012. Assim, em 4 de maio deste ano foi celebrado o 10º aniversário de seu lançamento, assim como a estreia do ator na UCM.

Em suas redes sociais, Ruffalo postou: “Avengers Assemble! Dá para acreditar que já se passaram 10 anos desde a estreia?! Que verdadeira honra foi fazer parte do UCM", disse o ator, acrescentando: "Celebremos pelo futuro e mais histórias emocionantes para contar!"

Mark Ruffalo também é a voz de Bruce Banner em What If...?



Mark Ruffalo dublou uma versão alternativa de Bruce Banner no episódio “What If... The World Lost its Mightiest Heroes?” da série animada What If...?.

O ator também emprestou sua voz a outra versão de Bruce Banner no episódio “What If... Zombies!?”, da mesma série animada.

A engraçada história de Mark Ruffalo na escolinha de sua filha

Como é de se esperar, Mark é reconhecido pelas crianças como Hulk. O ator contou no programa de Jimmy Fallon, famoso entrevistador norte-americano, uma curiosa história de quando isso aconteceu na escolinha de sua filha.

Ruffalo lembrou que um dos colegas de classe da menina percebeu quem ele era, e não pôde deixar de se surpreender. O menino, nervoso, pediu ao ator para que se tornasse o Hulk.

Embora a princípio ele tenha se recusado, sua filha, no momento, pediu para que ele o fizesse. Ruffalo, então, começou a encenar a transformação. Em seguida, o fã mirim pediu: "Não, não faça isso!", fazendo todos na sala rirem.

Não deixe de assistir à Os Vingadores e demais filmes e séries do UCM com exclusividade no Disney+.

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar Marvel Insider!