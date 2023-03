5 curiosidades sobre Charlie Cox, o ator que dá vida ao Daredevil

Conheça um pouco mais sobre o ator que protagoniza a série Daredevil, e que volta a aparecer em novas produções da Marvel.



Com a entrada das séries live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) no catálogo do Disney+, os fãs podem conferir emocionantes produções, como The Punisher, Jessica Jones e Daredevil, estrelada pelo ator inglês Charlie Cox.

A série Daredevil (também conhecida no Brasil como Demolidor), apresenta o personagem dos quadrinhos Marvel que é advogado e tem deficiência visual desde criança: Matt Murdock. Ele usa seus outros sentidos mais aguçados para combater o crime em Nova York.

Charlie Cox assumiu o papel em 2015 de forma tão visceral, que a série teve três temporadas e seu “Demolidor” voltará a aparecer em novas produções dos Estúdios Marvel, inclusive, em Mulher-Hulk.

A seguir, conheça cinco curiosidade sobre Charlie Cox, o Daredevil:





Charlie Cox: completou 20 anos de carreira em 2022



O ator inglês, nascido em 15 de dezembro de 1982, em Londres, Inglaterra, estudou teatro na Bristol Old Vic Theatre e desde bem jovem sabia que queria ser ator.

Seu primeiro papel em uma série foi em 2002, completando 20 anos de carreira esse ano. Na sequência, com 18 anos, ele já atuou em um thriller psicológico. Cox participou de várias peças de teatro, inclusive duas do famoso autor Harold Pinter: “The Lover” e “The Collection”.





Charlie Cox: prêmios e indicações



Ao longo de sua carreira, foi indicado a seis prêmios e recebeu uma estatueta. Em 2011, Charlie Cox recebeu o prêmio SAG Award de Melhor Elenco junto com os colegas de uma série dramática.

Já em 2014, fez parte do elenco do premiado filme A Teoria de Tudo, disponível no Star+, que deu a ele a indicação de Melhor Elenco também no SAG Award.

Por Daredevil, Charlie Cox recebeu três indicações como Melhor Ator no Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Filmes e também uma indicação de Melhor Ator por Daredevil no IGN Summer Movie Award.





Charlie Cox: o ator no universo Marvel



Charlie Cox entrou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em 2015, quando foi convidado para viver o personagem Matt Murdock (o alter ego do super-herói Daredevil/Demolidor) em uma série própria: Daredevil.

Ele é o primeiro ator não norte-americano a fazer o papel do super-herói. Depois de Rex Smith (que fez o Daredevil em um filme televisivo do Hulk, em 1989) e Ben Affleck (que interpretou o personagem no filme homônimo, disponível no Star+), ele é o terceiro ator a interpretar Matt Murdock.

A produção com Charlie Cox fez tanto sucesso, que teve três temporadas, até 2018. O Daredevil, inclusive, ganhou espaço em outra série de live-action, The Defenders, ao lado de outros três super-heróis do UCM, em 2017.





Charlie Cox: fã de quadrinhos



Quando foi escalado para viver Matt Murdock, Charlie Cox não sabia nem que seu personagem tinha deficiência visual, e descobriu o fato somente no dia anterior à audição.

Ele não tinha lido nenhuma história do Daredevil antes de conseguir o papel – que traria tanto sucesso a sua carreira. Charlie então passou a ser um leitor voraz de HQs para compreender a verdadeira personalidade do super-herói. Desde então, tornou- se um grande fã dos quadrinhos da Marvel.





Charlie Cox: volta ao papel de Daredevil em breve!



Muito em breve, Charlie Cox volta a encarar o papel de Matt Murdock/Daredevil. Isso porque seu personagem fará uma participação especial na série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – disponível no Disney+ a partir de 18 de agosto.

Além disso, Daredevil estará presente na Fase 5 do UCM. O advogado e super-herói terá novamente uma série como protagonista: Daredevil – Born Again.





Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!