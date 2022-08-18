Cancel
Novidades Marvel

5 curiosidades sobre Charlie Cox, o ator que dá vida ao Daredevil

18 de agosto de 2022
18 de agosto de 2022

Conheça um pouco mais sobre o ator que protagoniza a série Daredevil, e que volta a aparecer em novas produções da Marvel.


Com a entrada das séries live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) no catálogo do Disney+, os fãs podem conferir emocionantes produções, como The Punisher, Jessica Jones e Daredevil, estrelada pelo ator inglês Charlie Cox.

A série Daredevil (também conhecida no Brasil como Demolidor), apresenta o personagem dos quadrinhos Marvel que é advogado e tem deficiência visual desde criança: Matt Murdock. Ele usa seus outros sentidos mais aguçados para combater o crime em Nova York.

Charlie Cox assumiu o papel em 2015 de forma tão visceral, que a série teve três temporadas e seu “Demolidor” voltará a aparecer em novas produções dos Estúdios Marvel, inclusive, em Mulher-Hulk.

A seguir, conheça cinco curiosidade sobre Charlie Cox, o Daredevil:

Daredevil Charlie Cox

Charlie Cox: completou 20 anos de carreira em 2022

O ator inglês, nascido em 15 de dezembro de 1982, em Londres, Inglaterra, estudou teatro na Bristol Old Vic Theatre e desde bem jovem sabia que queria ser ator.

Seu primeiro papel em uma série foi em 2002, completando 20 anos de carreira esse ano. Na sequência, com 18 anos, ele já atuou em um thriller psicológico. Cox participou de várias peças de teatro, inclusive duas do famoso autor Harold Pinter: “The Lover” e “The Collection”.

Daredevil Charlie Cox

Charlie Cox: prêmios e indicações

Ao longo de sua carreira, foi indicado a seis prêmios e recebeu uma estatueta. Em 2011, Charlie Cox recebeu o prêmio SAG Award de Melhor Elenco junto com os colegas de uma série dramática.

Já em 2014, fez parte do elenco do premiado filme A Teoria de Tudo, disponível no Star+, que deu a ele a indicação de Melhor Elenco também no SAG Award.

Por Daredevil, Charlie Cox recebeu três indicações como Melhor Ator no Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Filmes e também uma indicação de Melhor Ator por Daredevil no IGN Summer Movie Award.

Daredevil Charlie Cox

Charlie Cox: o ator no universo Marvel

Charlie Cox entrou no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em 2015, quando foi convidado para viver o personagem Matt Murdock (o alter ego do super-herói Daredevil/Demolidor) em uma série própria: Daredevil.

Ele é o primeiro ator não norte-americano a fazer o papel do super-herói. Depois de Rex Smith (que fez o Daredevil em um filme televisivo do Hulk, em 1989) e Ben Affleck (que interpretou o personagem no filme homônimo, disponível no Star+), ele é o terceiro ator a interpretar Matt Murdock.

A produção com Charlie Cox fez tanto sucesso, que teve três temporadas, até 2018. O Daredevil, inclusive, ganhou espaço em outra série de live-action, The Defenders, ao lado de outros três super-heróis do UCM, em 2017.

Daredevil Charlie Cox

Charlie Cox: fã de quadrinhos

Quando foi escalado para viver Matt Murdock, Charlie Cox não sabia nem que seu personagem tinha deficiência visual, e descobriu o fato somente no dia anterior à audição.

Ele não tinha lido nenhuma história do Daredevil antes de conseguir o papel – que traria tanto sucesso a sua carreira. Charlie então passou a ser um leitor voraz de HQs para compreender a verdadeira personalidade do super-herói. Desde então, tornou- se um grande fã dos quadrinhos da Marvel.

Daredevil Charlie Cox

Charlie Cox: volta ao papel de Daredevil em breve!

Muito em breve, Charlie Cox volta a encarar o papel de Matt Murdock/Daredevil. Isso porque seu personagem fará uma participação especial na série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – disponível no Disney+ a partir de 18 de agosto.

Além disso, Daredevil estará presente na Fase 5 do UCM. O advogado e super-herói terá novamente uma série como protagonista: Daredevil – Born Again.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set