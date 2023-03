5 curiosidades sobre Hayden Christensen, o ator que interpreta Darth Vader

Saiba um pouco mais sobre o intérprete de um dos vilões mais icônicos da saga Star Wars.

Após fazer sua grande estreia nos cinemas protagonizando Star Wars episódio II - A Guerra dos Clones, o ator Hayden Christensen volta a viver o famoso vilão Lorde Sith Darth Vader na minissérie Obi-Wan Kenobi.

Antes de revê-lo na série original Lucasfilm, que chega em breve ao Disney+, confira a seguir algumas curiosidades sobre o ator.







Curiosidades sobre Hayden Christensen: ele adora a vida no campo





Apesar da grande popularidade proporcionada pelo sucesso da saga Star Wars, o ator canadense preferiu se afastar dos filmes e dos tapetes vermelhos para cuidar de sua fazenda, localizada ao norte de Toronto, no Canadá.

Em entrevista ao jornal The Guardian, Hayden Christensen contou que a decisão de se distanciar dos holofotes não foi consciente. Mas aconteceu em virtude dele ter se apaixonado pela vida no campo. "Eu me vi realmente gostando do tempo que passo na minha fazenda. Ela se tornou um lugar difícil de querer sair.”









Curiosidades sobre Hayden Christensen: ele tem uma filha de 8 anos





Em 2008, Christensen protagonizou outro filme de sucesso – Jumper (disponível no Star+) – no qual dividiu a cena com a atriz Rachel Bilson. Durante as filmagens, os dois começaram a namorar. A filha do casal, Briar Rose Christensen, nasceu em 29 de outubro de 2014.







Curiosidades sobre Hayden Christensen: ele pensava em ser tenista





Quando jovem, Hayden Christensen não pensava em ser ator profissional. Até porque, ele participava dos times de hóquei e tênis na escola e seu plano era conseguir uma bolsa de estudos esportiva para entrar na faculdade.

Porém, Hejsa, irmã mais velha de Christensen, queria ser atriz. Certa vez, ela precisou levar o irmão caçula para as gravações de um comercial. Na ocasião, o próprio Hayden acabou ganhando um agente. Aos 16 anos, o jovem resolveu que atuar seria sua profissão e, com isso, acabou abandonando a escola durante o ensino médio.







Curiosidades sobre Hayden Christensen: ele superou Leonardo DiCaprio ao ser escolhido como Anakin Skywalker





O anúncio de um ator não muito conhecido do público para interpretar Anakin Skywalker em Star Wars episódio II - A Guerra dos Clones pegou muita gente de surpresa, inclusive o próprio Christensen.

O canadense conta que fez um teste em Los Angeles, o qual mais de 400 outros atores participaram, e desbancou famosos como Leonardo DiCaprio, Heath Ledger, Joshua Jackson e Paul Walker.







Curiosidades sobre Hayden Christensen: ele participou de um desafio de corrida nas Ilhas Fiji





Com apenas 22 anos, Hayden se juntou a seus irmãos, Hejsa e Tove Christensen, e mais um amigo da família, para participar do Eco-Challenge Fiji, em 2003. O desafio é uma corrida de superação na qual as equipes percorrem 500 quilômetros.

Mesclando atividades de caminhada, corrida, natação, caiaque e mountain bike através do arquipélago de Fiji, apenas 23 das 81 equipes participantes naquele ano — incluindo a de Christensen — terminaram o desafio.