5 curiosidades sobre Jon Bernthal, o protagonista de The Punisher

Conheça um pouco mais sobre o protagonista justiceiro da série The Punisher, da Marvel, que estreia sua live-action no Disney+.



As séries live-action do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) acabaram de estrear nesta quarta-feira, dia 29 de junho, no catálogo do Disney+. O serviço de streaming, que possui a maior coleção de títulos da Marvel, traz produções de sucesso como The Punisher, Daredevil, Jessica Jones, entre outras.

The Punisher (também conhecida no Brasil como O Justiceiro), mostra o personagem dos quadrinhos Marvel que é um ex-fuzileiro naval determinado a punir os criminosos responsáveis por assassinar sua família. A produção, com duas temporadas, é estrelada pelo ator norte-americano Jon Bernthal, que primeiro foi chamado para viver o justiceiro Frank Castle em uma participação na série Daredevil, mas sua atuação foi tão elogiada que ganhou uma série própria.

A seguir, conheça algumas curiosidade sobre Jon Bernthal, o ator que dá vida ao Justiceiro em The Punisher:









Jon Bernthal viveu e estudou por anos em Moscou, na Rússia







Jon Bernthal nasceu em Washington, em 20 de setembro de 1976, filho da dona de casa Joan e de Eric Bernthal, que era advogado. Mas também havia um artista na família, que era seu avô, o músico Murray Bernthal. Jon cresceu na capital norte-americana, mas quando decidiu ser ator, foi estudar na Escola de Teatro de Arte de Moscou, na Rússia.

Enquanto vivia em Moscou estudando e atuando em peças teatrais locais, Jon foi notado pelo diretor do Instituto de Treinamento Avançado de Teatro da Universidade de Harvard no American Repertory Theatre. Foi assim que acabou convidado para obter um certificado da instituição mesmo morando na Rússia.





Jon Bernthal foi jogador de beisebol





O ator sempre gostou de fazer exercícios e praticar esportes. Ainda quando estava no colegial, fez parte do time de beisebol. Já vivendo na Rússia para fazer faculdade, ele também entrou na equipe de beisebol e acabou sendo chamado para jogar profissionalmente em um time local, tornando-se membro da Federação Européia de Beisebol Profissional.





Jon Bernthal atuou na série The Walking Dead





Em março de 2010, Jon Bernthal foi convidado para participar da série The Walking Dead. A produção sobre sobreviventes de um apocalipse zumbi virou um sucesso mundial. Jon viveu o personagem Shane Walsh e fez parte do elenco até 2018.

Na série, o personagem Shane Walsh é um ex-policial e melhor amigo de um dos protagonistas, Rick Grimes. Mas ao longo das temporadas Shane mostra ter a personalidade de um assassino frio e acaba se tornando um dos antagonistas de TWD.







Como Jon Bernthal se tornou The Punisher





Jon Bernthal foi chamado para dar vida ao controverso justiceiro da Marvel, Frank Castle/Punisher, em 2016. O curioso é que Jon nasceu em 1976 e é mais novo que o personagem – criado em 1974 por Gerry Conway e pelos desenhistas John Romita Sr. e Ross Andru.

Jon interpretou Frank Castle primeiro como um personagem convidado da 2ª temporada de Daredevil. O Justiceiro fez tanto sucesso com os fãs que ganhou uma série própria, a qual estreou em 2017 e teve duas temporadas até 2019.





Jon Bernthal está no elenco de filmes de sucesso





John Bernthal tem uma carreira de 20 anos no cinema e na TV, além de ter atuado em muitas peças de teatro. Os fãs do ator em The Punisher podem conferir a atuação de Jon em muitas séries e filmes de sucesso, alguns inclusive indicados (e premiados) ao Oscar®, Emmy® e Bafta®.

Entre as produções famosas e premiadas, Jon está em Ford vs Ferrari, Em Ritmo de Fuga e Sicario: Terra de Ninguém, todas disponíveis para serem vistas no Star+.







Quem pode assistir às séries live-action da Marvel no Disney+?





A partir dessa mesma data, dia 29 de junho, para acessar e visualizar o catálogo completo do Disney+ que inclui títulos de séries live-action da Marvel, o controle parental do perfil deve ser atualizado.

Esta atualização permite restringir ou ativar conteúdo em cada perfil com classificações diferentes, bem como adicionar um PIN de bloqueio.

Os assinantes que preferirem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão aproveitar o conteúdo do Disney+ em um ambiente com classificação indicativa para maiores de 14 anos, com a opção de modificar os controles parentais na seção "Editar perfis" a qualquer momento.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Ajuda do Disney+.