5 curiosidades sobre o jogo Marvel Future Revolution

Veja tudo que é preciso saber sobre o jogo de videogame Marvel Future Revolution e entre no universo que une os super-heróis da Marvel ao RPG.

Marvel Future Revolution é o primeiro RPG móvel de ação da Marvel. O jogo traz as aventuras dos principais personagens dos Estúdios Marvel ao alcance das mãos, já que está disponível para celulares Android e iOS.

Saiba como é o jogo, quais os personagens que fazem parte do game e quais seus pontos-chave para garantir total diversão com o novo game:







Marvel Future Revolution: visão geral do jogo





O enredo de Marvel Future Revolution, game de RPG criado para celulares, se passa no futuro e traz alguns dos principais super-heróis dos Estúdios Marvel em ação em múltiplos mundos e diferentes dimensões que entram em convergência.

Por conta de sua base no multiverso, o jogo possui muitas versões alternativas de cada personagem, que às vezes podem interagir entre si para lutar contra a crise que se instalou com as várias dimensões e mundos convergindo. A cada jogador cabe “ajudar” os super-heróis a cumprir seu papel de salvar o Universo.







Marvel Future Revolution: personagens do jogo





Este novo e emocionante videogame é um desafio para quem joga e para os personagens dessa aventura. Em Marvel Future Revolution encontramos o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Doutor Estranho, a Viúva Negra, a Capitã Marvel, a Tempestade e o Star-Lord.







Marvel Future Revolution: personalização dos trajes





Para criar ainda mais interação com os jogadores, Marvel Future Revolution permite personalizar os trajes de todos os personagens do jogo. É possível escolher até quatro peças diferentes de roupas para criar o seu próprio look para sua super-heroína ou super-heróis. Dá para escolher cores e modelos de roupa e armadura, dependendo do caso.





Marvel Future Revolution: regiões que estão no jogo





O jogo se passa no multiverso, mas há algumas regiões (ou mundos) onde a ação de Marvel Future Revolution acontece. São elas:

Império Hydra : uma terra onde a Hydra venceu a 2ª Guerra Mundial por conta do desaparecimento do Capitão América . Sob o comando do Caveira Vermelha , a realidade se tornou uma sociedade ainda mais controlada após a Convergência dos mundos.





: uma terra onde a Hydra por conta do desaparecimento do . Sob o , a realidade se tornou uma sociedade ainda mais controlada após a Convergência dos mundos. Cidade de Nova Stark : é uma cidade que tem um papel importante na existência da Terra Primária. Foi criada sob o planejamento de Tony Stark e projetada em torno do Projeto P.E.G.A.S.U.S. , focada em pesquisar uma solução para a Convergência. Unidades de Ultron de Hank Pym são essenciais para a manutenção dessa cidade.





: é uma cidade que tem um papel importante na existência da Terra Primária. Foi criada sob o e projetada em torno do , focada em pesquisar uma solução para a Convergência. Unidades de são essenciais para a manutenção dessa cidade. Xanderra : quando Xandar foi destruída por Thanos , os xandarianos colonizaram a Terra e batizaram seu novo lar de Xanderra.





: quando foi , os xandarianos colonizaram a e batizaram seu novo lar de Xanderra. Quartel General da Tropa Ômega : este é um grupo de combate que foi criado para resolver os problemas que ocorreram durante a Convergência . A Tropa Ômega usa todos os super-heróis em variadas dimensões para lutar contra ameaças a seus planetas e dimensões.





: este é um grupo de combate que foi criado para que ocorreram durante a . A Tropa Ômega usa em variadas dimensões para lutar contra ameaças a seus planetas e dimensões. Midgárdia : Este é um mundo criado pelos asgardianos , que perderam sua terra original devido ao Ragnarok . Os asgardianos cooperaram com os humanos para reestruturar sua civilização , apesar da ameaça da Convergência.





: Este é um mundo , que perderam sua terra original devido ao . Os asgardianos cooperaram com os humanos para , apesar da ameaça da Convergência. Sakaar : É um planeta inóspito com desertos secos e terras desoladas, poluídas pelos raios gama. A sua população tem lutado para sobreviver desde que Maestro, um poderoso tirano, começou a governar o planeta.



Marvel Future Revolution: Recursos do jogo





Marvel Future Revolution tem vários recursos aos seus jogadores. É inovador, já que é o primeiro RPG da Marvel no mundo e onde é possível explorar um mundo aberto de possibilidades e histórias escondidas. O videogame também permite a personalização dos trajes dos personagens de forma única e exclusiva.

Os jogadores de Marvel Future Revolution podem controlar os poderes de cada super-herói, derrotando os vilões de acordo com a própria vontade. Há ainda vários modos do jogo, permitindo jogar com os amigos em diferentes histórias, incluindo a Guerra Ômega e a Zona Sombria.