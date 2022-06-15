5 curiosidades sobre o jogo Marvel Future Revolution

Veja tudo que é preciso saber sobre o jogo de videogame Marvel Future Revolution e entre no universo que une os super-heróis da Marvel ao RPG.
Marvel Future Revolution é o primeiro RPG móvel de ação da Marvel. O jogo traz as aventuras dos principais personagens dos Estúdios Marvel ao alcance das mãos, já que está disponível para celulares Android e iOS.
Saiba como é o jogo, quais os personagens que fazem parte do game e quais seus pontos-chave para garantir total diversão com o novo game:
Marvel Future Revolution: visão geral do jogo
O enredo de Marvel Future Revolution, game de RPG criado para celulares, se passa no futuro e traz alguns dos principais super-heróis dos Estúdios Marvel em ação em múltiplos mundos e diferentes dimensões que entram em convergência.
Por conta de sua base no multiverso, o jogo possui muitas versões alternativas de cada personagem, que às vezes podem interagir entre si para lutar contra a crise que se instalou com as várias dimensões e mundos convergindo. A cada jogador cabe “ajudar” os super-heróis a cumprir seu papel de salvar o Universo.
Marvel Future Revolution: personagens do jogo
Este novo e emocionante videogame é um desafio para quem joga e para os personagens dessa aventura. Em Marvel Future Revolution encontramos o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Doutor Estranho, a Viúva Negra, a Capitã Marvel, a Tempestade e o Star-Lord.
Marvel Future Revolution: personalização dos trajes
Para criar ainda mais interação com os jogadores, Marvel Future Revolution permite personalizar os trajes de todos os personagens do jogo. É possível escolher até quatro peças diferentes de roupas para criar o seu próprio look para sua super-heroína ou super-heróis. Dá para escolher cores e modelos de roupa e armadura, dependendo do caso.
Marvel Future Revolution: regiões que estão no jogo
O jogo se passa no multiverso, mas há algumas regiões (ou mundos) onde a ação de Marvel Future Revolution acontece. São elas:
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Império Hydra: uma terra onde a Hydra venceu a 2ª Guerra Mundial por conta do desaparecimento do Capitão América. Sob o comando do Caveira Vermelha, a realidade se tornou uma sociedade ainda mais controlada após a Convergência dos mundos.
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Cidade de Nova Stark: é uma cidade que tem um papel importante na existência da Terra Primária. Foi criada sob o planejamento de Tony Stark e projetada em torno do Projeto P.E.G.A.S.U.S., focada em pesquisar uma solução para a Convergência. Unidades de Ultron de Hank Pym são essenciais para a manutenção dessa cidade.
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Xanderra: quando Xandar foi destruída por Thanos, os xandarianos colonizaram a Terra e batizaram seu novo lar de Xanderra.
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Quartel General da Tropa Ômega: este é um grupo de combate que foi criado para resolver os problemas que ocorreram durante a Convergência. A Tropa Ômega usa todos os super-heróis em variadas dimensões para lutar contra ameaças a seus planetas e dimensões.
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Midgárdia: Este é um mundo criado pelos asgardianos, que perderam sua terra original devido ao Ragnarok. Os asgardianos cooperaram com os humanos para reestruturar sua civilização, apesar da ameaça da Convergência.
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Sakaar: É um planeta inóspito com desertos secos e terras desoladas, poluídas pelos raios gama. A sua população tem lutado para sobreviver desde que Maestro, um poderoso tirano, começou a governar o planeta.
Marvel Future Revolution: Recursos do jogo
Marvel Future Revolution tem vários recursos aos seus jogadores. É inovador, já que é o primeiro RPG da Marvel no mundo e onde é possível explorar um mundo aberto de possibilidades e histórias escondidas. O videogame também permite a personalização dos trajes dos personagens de forma única e exclusiva.
Os jogadores de Marvel Future Revolution podem controlar os poderes de cada super-herói, derrotando os vilões de acordo com a própria vontade. Há ainda vários modos do jogo, permitindo jogar com os amigos em diferentes histórias, incluindo a Guerra Ômega e a Zona Sombria.