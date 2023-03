5 curiosidades sobre Thor, o deus do Trovão, que você precisa saber

Confira alguns fatos curiosos sobre o filho de Odin, que em breve protagoniza um novo filme da Marvel Studios.





Dentre os diversos super-heróis que compõem o Universo Marvel, um dos mais carismáticos é Thor, o deus do Trovão. Interpretado por Chris Hemsworth, o personagem é muito mais do que um rostinho bonito: ele também é conhecido por sua integridade, seu porte físico e um tanto de ingenuidade.

O sobrenome de Thor quer dizer, literalmente, filho de Odin



O nome completo de Thor é Thor Odinson. Esse sobrenome vem da forma como as culturas nórdicas retratadas na história nomeiam seus parentes. Dessa forma, Odinson vem da união de “Odin” e “Son” , duas palavras em inglês que, juntas, significam “filho de Odin” em português.

Os poderes de Thor não vêm apenas do Mjolnir





Assim como todo asgardiano, Thor possui grande força e resistência. Porém, o que o diferencia como filho de Odin é sua habilidade de controlar forças da natureza, principalmente raios e trovões.

Thor não consegue voar





Os principais inimigos de Thor





A princípio, o maior inimigo de Thor parece ser seu próprio irmão Loki. No entanto, ele descobre que não apenas Loki não é seu irmão, como ele também quer tomar Asgard para si. Entre várias brigas, mentiras e traições, a relação entre Thor e o homem a quem ele chama de irmão passa por diferentes fases. Até o dia em que Loki se sacrifica pelo deus do Trovão.

Os maiores amigos de Thor





O deus do Trovão parece ter uma vida solitária, mas a verdade é que ele encontra vários amigos em seu caminho. Um deles é Heimdall, o guardião da ponte Bifrost, que sempre o aconselha quando pode. Sif, Volstagg, Fandral e Hogun também são asgardianos que guardam grande apreço por Thor, e sempre lutam ao seu lado.

Dentre os Vingadores, é de Steve Rogers que o personagem acaba ficando mais próximo, embora ele mantenha também um bom relacionamento com os demais. Curiosamente, ele cria um vínculo inesperado com Rocket Racoon e Groot, dois dos Guardiões da Galáxia. Quando ele perde seu Mjolnir e resolve forjar uma nova arma para lutar contra Thanos, são estes dois que o acompanham nessa jornada.

Thor: Amor e Trovão em breve nos cinemas





