5 ensinamentos de T'Challa em Pantera Negra

O rei de Wakanda passa por diversas dificuldades no primeiro filme e, mesmo com a despedida no segundo longa, diversos aprendizados podem ser identificados.



Disponível no Disney+, Pantera Negra apresenta Wakanda ao público e as tradições de sucessão do seu trono. O rei T’Challa assume o poder após a morte do pai e mostra, ao longo da produção, alguns ensinamentos que valem para a vida.

Antes de conferir Pantera Negra: Wakanda para Sempre, vale relembrar o filme inicial e, sobretudo, o que T’Challa deixou para a humanidade.

Por isso, confira a seguir 5 ensinamentos inesquecíveis de T’Challa:









É preciso lutar pela paz

Assim que assume o trono, T’Challa passa por um período de transição e lida com as diferentes opiniões de Wakanda. Mas há algo valioso que guia suas decisões: a paz da nação é prioridade, garantindo a independência e evitando qualquer atrito com países do exterior.







Ter humildade, sempre

Por ter sido empossado após a morte do pai, T’Challa poderia ter adotado uma postura soberana e de não precisar responder a questionamentos. Assim que Erik Killmonger (Michael B. Jordan) aparece para exigir um duelo com T’Challa, o novo rei aceita o desafio.











Diversidade em primeiro lugar

Em Wakanda, uma nação totalmente formada por pessoas negras abre a conversa sobre a importância da diversidade. T’Challa valoriza, assim como o seu povo, o poder das mulheres – estimulando o desenvolvimento das pesquisas de Shuri (Letitia Wright), sua irmã.







Fazer o que é certo

T’Challa sempre preza pelo o que é certo. Mesmo que não queira duelar com Killmonger, ele aceita o desafio. Ele também deixa a lição de confiar nas pessoas, mesmo no caso de Nakia (Lupita Nyong'o), que é sua ex-namorada, mas acaba recrutada para uma missão.





Respeito às tradições



T’Challa é um exemplo do quanto é preciso respeitar as tradições. Apesar de não se sentir pronto, ele assume o posto de rei de Wakanda com a morte do pai. O filme também mostra a tradicional cerimônia de despedida, seguida à risca.



Para rever Pantera Negra, basta acessar o Disney+. A continuação, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, estreia nos cinemas no dia 10 de novembro.