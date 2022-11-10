Cancel
Novidades Marvel

5 ensinamentos de T'Challa em Pantera Negra

10 de novembro de 2022
10 de novembro de 2022

O rei de Wakanda passa por diversas dificuldades no primeiro filme e, mesmo com a despedida no segundo longa, diversos aprendizados podem ser identificados.


Disponível no Disney+, Pantera Negra apresenta Wakanda ao público e as tradições de sucessão do seu trono. O rei T’Challa assume o poder após a morte do pai e mostra, ao longo da produção, alguns ensinamentos que valem para a vida.

Antes de conferir Pantera Negra: Wakanda para Sempre, vale relembrar o filme inicial e, sobretudo, o que T’Challa deixou para a humanidade.

Por isso, confira a seguir 5 ensinamentos inesquecíveis de T’Challa:


T'Challa


É preciso lutar pela paz

Assim que assume o trono, T’Challa passa por um período de transição e lida com as diferentes opiniões de Wakanda. Mas há algo valioso que guia suas decisões: a paz da nação é prioridade, garantindo a independência e evitando qualquer atrito com países do exterior.


Ter humildade, sempre

Por ter sido empossado após a morte do pai, T’Challa poderia ter adotado uma postura soberana e de não precisar responder a questionamentos. Assim que Erik Killmonger (Michael B. Jordan) aparece para exigir um duelo com T’Challa, o novo rei  aceita o desafio


T"challa e Shuri


Diversidade em primeiro lugar

Em Wakanda, uma nação totalmente formada por pessoas negras abre a conversa sobre a importância da diversidade. T’Challa valoriza, assim como o seu povo, o poder das mulheres – estimulando o desenvolvimento das pesquisas de Shuri (Letitia Wright), sua irmã.


Fazer o que é certo

T’Challa sempre preza pelo o que é certo. Mesmo que não queira duelar com Killmonger, ele aceita o desafio. Ele também deixa a lição de confiar nas pessoas, mesmo no caso de Nakia (Lupita Nyong'o), que é sua ex-namorada, mas acaba recrutada para uma missão.


Respeito às tradições

T’Challa é um exemplo do quanto é preciso respeitar as tradições. Apesar de não se sentir pronto, ele assume o posto de rei de Wakanda com a morte do pai. O filme também mostra a tradicional cerimônia de despedida, seguida à risca.

Para rever Pantera Negra, basta acessar o Disney+. A continuação, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, estreia nos cinemas no dia 10 de novembro. 

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set