5 filmes live-action da Disney para ver se você gostou de Pinóquio

O filme live-action sobre o boneco de madeira Pinóquio já estreou no Disney+! Para quem gosta do gênero, veja quais outras produções imperdíveis estão disponíveis no serviço de streaming.

Já pode ser visto no Disney+ a mais nova produção live-action da Disney: Pinóquio! A história do boneco de madeira criado pelo carpinteiro Gepeto, que ganha vida pela mágica Fada Azul, conta com grande elenco.

Quem já se divertiu com as novas aventuras de Pinóquio pode aproveitar para assistir a outras produções do gênero. Confira cinco filmes live-actions imperdíveis da Disney:







O Rei Leão em live-action

Lançado em 2019, a versão live-action de O Rei Leão trouxe a aventura do futuro rei da savana africana. Simba (Donald Glover em inglês e Ícaro Silva em português) é o filhote de Nala (Beyoncé/Iza) e do rei Mufasa (James Earl Jones/Saulo Javan), e está animado com seu destino real.



Contudo, nem todos no reino comemoram a chegada do novo filhote, tal como o seu traiçoeiro tio Scar. Com uma trama repleta de tragédia e drama, Simba é forçado a ir para o exílio e terá que recuperar o que é seu por direito.





Mulan em live-action

O filme dirigido por Niki Caro, que trouxe a guerreira chinesa Mulan à vida real, foi lançado em 2020 e apresenta a atriz Liu Yifei como a protagonista.

Mulan conta a história da destemida jovem que luta no lugar de seu pai doente no Exército Imperial chinês para defender o país de invasores do norte, em uma épica aventura.







Aladdin en live-action

Aladdin (2019), a adaptação live-action da animação de 1992, é a história do charmoso jovem Aladdin (interpretado por Mena Massoud), da corajosa e determinada Princesa Jasmine (Naomi Scott) e do Gênio (Will Smith).

A versão live-action de Aladdin é dirigida pelo inglês Guy Ritchie, que traz seu estilo único de ação visceral em ritmo acelerado para a cidade fictícia de Agrabah.





Dumbo em live-action

A clássica história de Dumbo ganhou uma emocionante versão live-action da Disney, em 2019, pelas mãos do cineasta Tim Burton, que deu ao filme sua assinatura particular. Essa é uma emocionante aventura que celebra as diferenças e valoriza os laços familiares.

Dentro do universo circense, surge um acontecimento inusitado: nasce um bebê elefante que pode voar. Seu nome é Dumbo.

Só que mais além de ser apenas uma atração exótica, o bichinho vira alvo de um investidor com planos obscuros. A produção tem grande elenco, como Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green e Danny De Vito.







Alice no País das Maravilhas em live-action

Para dar vida a Alice, uma das personagem mais queridas do imaginário infantil, o filme live-action de 2010 trouxe a atriz Mia Wasikowska. A adaptação, dirigida por Tim Burton, mostra Alice no País das Maravilhas mas com 19 anos, retornando ao universo excêntrico.

Além da protagonista, outros clássicos personagens ganharam vida, como o Chapeleiro Maluco (Johnny Depp), a Rainha Branca (Anne Hathaway), a Rainha Vermelha (Helena Bonham Carter), o Coelho Branco (Michael Sheen) e muitos outros.