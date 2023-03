5 momentos em que Thor conquistou a todos

Relembre algumas das ações mais marcantes do super-herói nos filmes da Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Bonito, super forte, fofo, divertido… Os adjetivos para descrever Thor Odinson (Chris Hemsworth) são vários. E com a estreia de Thor: Amor e Trovão, nova produção da Marvel Studios nos cinemas, outros tantos se somaram à lista.

Se tem uma coisa que pode ser dita sobre do filho de Odin é o quanto ele é carismático. Pensando nisso, aqui vão cinco momentos em que Thor simplesmente conquistou a todos e aumentou sua legião de fãs! Confira abaixo:







Thor conquistou a todos quando se apaixonou por Jane Foster





A primeira grande conquista do Deus do Trovão foi muito mais do que vencer seu irmão, Loki (Tom Hiddleston), recuperar o Tesseract ou salvar Asgard e os Nove Reinos.

O personagem ganhou o coração da cientista Jane Foster (Natalie Portman) — e também o do público — logo no primeiro filme, Thor (2011). E o beijo entre os dois, no final do longa, fez muita gente suspirar.







Thor conquistou a todos com sua amizade com o Capitão América





Se tem uma coisa que o filho de Odin sempre mostrou é a fidelidade a seus companheiros. A amizade entre ele e Steve Rogers/Capitão América (Chris Evans) foi quase imediata e os dois compartilham valores similares de nobreza e heroísmo.

Então, não é de se estranhar que, dentre todos, seja justamente o Capitão América a única pessoa digna o bastante para empunhar o Mjolnir, o famoso martelo de Thor, em Vingadores: A Era de Ultron. O mesmo se repete em Vingadores: Ultimato.







Thor conquistou a todos ao se unir ao irmão Loki em batalha





Desde o primeiro filme protagonizado por Thor, o público pode perceber que a relação entre ele e Loki, Deus da Trapaça e seu meio-irmão, não é das melhores. Porém, quando a terrível Hela (Cate Blanchett) ameaça Asgard, os dois deixam as diferenças de lado.

A união de Thor e Loki em Thor: Ragnarok (2017) fez os fãs vibrarem e se tornou um dos momentos mais icônicos da franquia.







Thor conquistou a todos quando chegou em Wakanda





Após ter seu Mjolnir destruído, o filho de Odin contou com a ajuda de Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) e Groot (voz de Vin Diesel) para forjar uma nova arma: o Rompe-Tormentas.

Empunhando um novo martelo, Thor chega a Wakanda em Vingadores: Guerra Infinita, a fim de ajudar seus amigos Vingadores em uma cena repleta de heroísmo, que emocionou a todos que assistiram ao momento.





Thor conquistou a todos ao mostrar seu lado vulnerável





O Deus do Trovão deixou claro que, mesmo os mais fortes sentem profundamente. Principalmente quando acontece a perda de pessoas queridas — que foi o que ocorreu após o “estalo” de Thanos visto no filme Vingadores: Ultimato.

Thor se sente culpado por não ter conseguido impedir o vilão de eliminar metade dos seres vivos do universo e, assim, mergulha em uma profunda depressão, deixando vir à tona seu lado mais vulnerável. Somente após voltar no tempo e conversar com sua mãe é que, aos poucos, Thor recupera a confiança em si.







Confira novos momentos marcantes de Thor nos cinemas em Thor: Amor e Trovão





Não espere mais para ver de perto as novas aventuras do filho de Odin. Dessa vez, ele não está sozinho: para a sua surpresa, Jane Foster também consegue empunhar o Mjolnir e se transforma na Poderosa Thor.

Acompanhe os novos desafios desses personagens contra o terrível Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale) em Thor: Amor e Trovão, já em cartaz nos principais cinemas de todo o Brasil.