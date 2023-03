Descubra algumas curiosidades sobre as músicas que fazem parte da trilha sonora desta divertida animação disponível no Disney+.

Aventura é a premissa principal de Moana: Um Mar de Aventuras (2016), disponível no Disney+. O filme de animação traz uma história cheia de ação, além de momentos musicais e emocionantes.

A protagonista Moana Waialiki (dublada pela atriz Auli’i Cravalho) embarca em uma missão muito importante: salvar seu povo. A jovem é a filha do chefe de uma tribo na Oceania e é descendente de uma antiga linhagem de navegadores.

Ao longo do caminho, ela conhece Maui (com a voz de Dwayne Johnson), um semideus que a ajuda a alcançar seu objetivo e com quem compartilha essa difícil jornada pelo oceano, na qual Moana enfrenta terríveis criaturas marinhas.

A saga de Moana pelos mares conta com uma trilha sonora cheia de belas músicas que trazem ainda mais emoção ao filme. Conheça 6 curiosidades sobre as canções de Moana: Um Mar de Aventuras:

1.Lin-Manuel Miranda é o autor da maioria das músicas de Moana

O consagrado ator, compositor, cantor, dramaturgo e produtor norte-americano Lin-Manuel Miranda é o responsável por criar grande parte das músicas da trilha sonora de Moana.

São de Lin-Manuel algumas das canções mais queridas pelos fãs de Moana, como “How Far I’ll Go”, “You’re Welcome” e “Where You Are”. Ele também canta em algumas músicas que compôs para o filme, como em “We Know the Way”, ao lado do cantor de Samoa, Opetaia Foa’i.

Por “How Far I’ll Go”, o filme Moana e Lin-Manuel Miranda foram indicados ao prêmio de Melhor Canção Original no Oscar® e no Globo de Ouro® de 2017.

2.Moana tem músicas com elementos da cultura do Pacífico Sul

Como a aventura de Moana se passa nos mares e a jovem é originária da Oceania, a trilha sonora reflete sua origem e os lugares por onde ela navega.

As canções combinam a cultura do Pacífico Sul à emoção pop da Broadway, com as composições de Lin-Manuel Miranda. Para cantar algumas músicas, foi convidado o cantor de Samoa Opetaia Foa’i e sua filha neozelandesa, Olivia Foa’i.

O coral da Nova Zelândia, Te Vaka, também foi convidado para participar de algumas gravações. A equipe musical também contou com instrumentos de percussão da Polinésia e um coral de Fiji.

3.Auli’i Cravalho canta o sucesso “How Far I’ll Go”

Na versão original, a atriz que faz a voz de Moana, Auli’i Cravalho é que também canta algumas músicas da trilha sonora, inclusive a música “How Far I’ll Go”, que virou hit.

Por essa música, Auli’i Cravalho ganhou o prêmio Behind the Voice Actors Awards de 2017 de Melhor Performance Vocal Feminino.

A canção também ganhou uma outra versão oficial, que aparece durante os créditos do filme e foi incluída na trilha sonora, e é cantada por Alessia Cara.

4. A principal canção de Moana foi cantada por Any Gabrielly em português

A versão em português da música, chamada de “Saber Quem Sou”, ficou por conta da dubladora, atriz e cantora Any Gabrielly, que também fez a voz de Moana para os fãs brasileiros.

5. O ator The Rock cantou na trilha de Moana

Na versão original em inglês, o ator Dwayne Johnson, o The Rock, cantou a música “You’re Welcome”, que é interpretada pelo personagem que ele dubla em Moana, o Maui.

Por conta dessa interpretação, The Rock ganhou o prêmio Behind the Voice Actors Awards, de 2017, de Melhor Performance Vocal Masculino.

“You’re Welcome” ainda ganhou uma outra versão oficial com o compositor Lin-Manuel Miranda cantando em dueto com Jordan Fisher, que aparece nos créditos do filme.

6. Moana tem uma música inspirada em David Bowie em sua trilha sonora

O compositor Lin-Manuel Miranda quis homenagear de alguma forma seu ídolo David Bowie, que havia falecido no início de 2016, ano em que Moana seria lançado.

Lin compôs “Shiny” inspirado nas músicas do grande artista inglês. Quem canta a música na trilha sonora de Moana, é Jemaine Clement, que dá a voz ao vilão Tamatoa, e na música fala que não vai dar aos heróis (Moana e Maui) o que eles precisam.