6 filmes com bruxas icônicas para conferir se você gostou de Abracadabra 2

Da Rainha Má de A Branca de Neve e os Sete Anões à Malévola, veja todas as produções cheias de bruxaria que estão disponíveis no Disney+!

Abracadabra 2 já estreou no Disney+ trazendo de volta as memoráveis bruxas interpretadas por Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker que fizeram sucesso em 1993, com Abracadabra. Agora, as irmãs Sanderson retornam em uma nova aventura buscando vingança.

Se você já assistiu a Abracadabra 2 e quer seguir neste clima de Halloween, selecionamos algumas divertidas histórias com personagens que são bruxas assustadoras e fascinantes.

Confira alguns filmes com as bruxas mais icônicas da Disney, tem as vaidosas que fazem feitiços megalomaníacos, as maldosas e que criam intrigas mágicas para assustar (ou fazer rir) a todos:







Branca de Neve e os Sete Anões

Uma das personagens mais clássicas da Disney, a Rainha Má não poderia faltar em nossa lista. A primeira bruxa criada pela Disney apareceu 1937 como a madrasta de Branca de Neve.

Com inveja da beleza da enteada, a Rainha Má contrata um caçador para matá-la. De posse de um espelho mágico, ela descobre que o trabalho não foi feito e que Branca de Neve está mais viva do que nunca vivendo com sete anões no meio da floresta.

Tomada por sua ira, ela desce ao porão – onde vemos uma das maiores cenas de bruxaria de todos os tempos. A Rainha Má se transforma em uma velha bruxa e envenena uma maçã para dar a sua enteada e então, matá-la.







Malévola

A Malévola, do filme homônimo, não é exatamente uma bruxa e sim uma fada com propósitos maléficos. Mas mesmo assim, seu poder sobre a magia é tão grande que ela poderia enfrentar qualquer uma das bruxas dessa lista.

No filme descobrimos que Malévola não foi sempre “má”. No início, ela (interpretada por Angelina Jolie) era apenas uma jovem bonita e de coração puro, com uma vida idílica crescendo em um pacífico reino florestal, até um exército invasor ameaçar a harmonia do lugar.

Malévola se torna a protetora mais feroz da região, mas acaba sofrendo uma traição implacável, o que transforma seu coração puro em pedra. Empenhada em sua vingança, Malévola enfrenta uma batalha com o sucessor do rei invasor e, como resultado, amaldiçoa sua recém-nascida Aurora.

À medida que a criança cresce, Malévola percebe que Aurora possui a chave para a paz no reino – e, talvez, para a verdadeira felicidade dela também.







Abracadabra

Lançado em 1993, Abracadabra foi o filme que apresentou ao mundo as irmãs Sanderson, que fizeram da produção uma referência de longas que reúnem humor e histórias de Halloween.

Agora, 29 anos depois, as três bruxas de Salém ganham uma sequência em Abracadabra 2. O primeiro filme acompanha a história das irmãs Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker).

No ano de 1693, as três foram executadas por praticarem feitiçaria na cidade de Salém, mas não antes que o livro de feitiços lhes revelasse uma maldição para trazer as três de volta dos mortos.

Após 300 anos, o adolescente Max Dennison se muda para a cidade e luta para se ajustar ao lugar. Apesar de não gostar da aparente paixão pelas lendas de Salém, ele concorda em levar sua irmã Dani para pedir doces ou travessuras pelas casas da vizinhança na noite de Halloween.

No entanto, ao encontrar a garota pela qual é apaixonado, Allison, Max é desafiado a conhecer a antiga casa das irmãs Sanderson. Em uma atitude impensada, ele acaba trazendo o trio de volta à vida.

A partir daí, acompanhamos as trapalhadas das bruxas ao tentar capturar crianças o suficiente para permanecerem vivas após o nascer do sol. Ao mesmo tempo, Max, Dani e Allison terão que unir forças para descobrir uma forma de mandá-las de volta ao submundo.







Halloweentown

Halloweentown (de 1998), foi o filme que deu origem a uma franquia de quatro longas. A história de Halloweentown começa quando Aggie Cromwell (Debbie Reynolds) vai visitar seus netos Marnie, Sophie e Dylan.

Sua chegada sempre ocorre perto do Dia das Bruxas, e ela é uma avó extremamente empolgada com a festa, o que incomoda muito a mãe das crianças.

Quando os netos pedem a Aggie que conte uma história, o livro que ela segura mostra uma figura de bruxa igual à Marnie. A avó, revoltada, briga com a filha por não ter contado à Marnie que ela era uma bruxa.

Porque, caso a menina não comece a praticar bruxaria antes dos 13 anos, perderá para sempre seus poderes. Marnie ouve tudo e segue a avó no ônibus mágico junto com Dylan.

Só que Sophie aparece de surpresa e embarca junto com os irmãos, que descobrem Halloweentown, um lugar onde seres mágicos comemoram o Halloween todos os dias.







Caminhos da Floresta

Uma bruxa sentimental interpretada por Meryl Streep é uma das estrelas de Caminhos da Floresta. Aqui, as histórias de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel e João e o Pé de Feijão foram re-imaginadas por Stephen Sondheim, que escreveu o musical original da Broadway em 1986.

Em 2014, o aclamado produtor musical Rob Marshall levou essas histórias reinterpretadas para a tela grande com a ajuda de um elenco de grandes atores que, além de Streep, inclui Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick e Tracey Ullman.

A bruxa mostra que age por vingança a um roubo que sofreu. Constantemente decepcionada, a personagem se torna cada vez mais sentimental à medida que a história se desenrola.







Twitches - As Bruxinhas Gêmeas

Baseado na série de livros homônima de H. B. Gilmour e Randi Reisfeld, Twitches - As Bruxinhas Gêmeas é estrelado pelas irmãs gêmeas Tia Mowry e Tamera Mowry. As duas dão vida a Alex Fielding e Camryn Barnes, duas bruxinhas separadas uma da outra ao nascerem e adotadas por famílias diferentes.

Quando completam 21 anos, elas se reencontram e descobrem ter poderes mágicos. Mesmo com suas diferenças, as duas têm que se unir e usar seus poderes para salvar o lugar onde nasceram, onde ainda vive a mãe verdadeira das gêmeas.