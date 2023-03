6 filmes e séries imperdíveis de Zendaya no Disney+

A atriz e cantora Zendaya faz 26 anos! Celebre a data curtindo diversos filmes e séries estreladas por ela no Disney+.

Zendaya é conhecida pelo público desde a adolescência, quando estreou no Disney Channel na série No Ritmo, disponível no Disney+. A artista multitalentosa cresceu e faz aniversário neste dia 1º de setembro, completando 26 anos.

Com uma carreira intensa desde 2010, Zendaya já participou de produções de variados gêneros, se tornando uma das artistas mais respeitadas de sua geração. Ganhou um prêmio Emmy® e foi indicada a outras três estatuetas esse ano.

Desde séries para o público adolescente a sucessos como O Rei do Show e Homem-Aranha: De Volta ao Lar, em que Zendaya estreia no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) como MJ, ao lado de Tom Holland, confira os filmes e séries imperdíveis de Zendaya que você pode assistir no Disney+.







Zendaya em No Ritmo

A série No Ritmo foi lançada nos Estados Unidos em 2010 (no Brasil, em 2011) e foi a estreia de Zendaya na Disney. A atriz interpreta Rocky Blue que, junto com sua melhor amiga CeCe Jones (Bella Thorne), divide o tempo entre o dia a dia no Ensino Médio e o sonho de se tornar dançarina profissional.

A produção tem três temporadas com mais de 20 episódios disponíveis no Disney+, sendo que os capítulos têm cerca de 24 minutos. Por No Ritmo, Zendaya foi indicada como Melhor Atriz de Série no Young Artist Awards de 2012.



Aminimigos

Aminimigos (2012) é o primeiro longa-metragem protagonizado por Zendaya. No filme do Disney Channel, ela é Halley Brandon e a história traz os altos e baixos na amizade de três grupos de amigos e todas as questões da adolescência.

A produção rendeu a Zendaya uma nova indicação ao Young Artist Awards de 2013, como Melhor Atriz em Filme de TV.







Zapped

Zendaya é Zoey Stevens neste filme de ficção-científica com toques de comédia do Disney Channel. Em Zapped, ela é uma boa aluna e dançarina que precisa se adaptar à nova rotina depois que sua mãe se casa novamente.

Nesse processo, Zoey descobre um aplicativo de celular para treinar cães que também têm o efeito de “controlar” os garotos da escola. Isso acontece menos com o crush que a interessa: Jackson Kale, interpretado por Spencer Boldman.







Agente K.C

Em 2015, Zendaya estreou outra série da Disney: Agente K.C. Ela é K.C. Cooper, uma jovem que divide sua vida entre ser uma estudante do Ensino Médio e uma agente secreta com missões especiais junto com sua família de espiões.

Com três temporadas disponíveis no Disney+, Agente K.C. traz diversão e comédia ao mundo da espionagem. Pela série, Zendaya ganhou o prêmio de Estrela Favorita de TV pelo Kid's Choice Award de 2019.





Homem-Aranha: De Volta ao Lar

A estreia de Zendaya no universo do Homem-Aranha se deu em 2017, no filme Homem-Aranha: De Volta ao Lar, que pode ser assistido no serviço de streaming. No longa ela é MJ (apelido de Michelle Jones), que estuda na mesma escola que Peter Parker (Tom Holland).

A personagem de Zenday foi criada especialmente para o filme. Com ele, a atriz ganhou novamente um prêmio no Kid’s Choice Award, agora como Atriz Favorita de Filmes e também premiada como Estrela de Cinema no Teen Choice Award.







O Rei do Show

No filme musical O Rei do Show (2017), estrelado por Hugh Jackman, Zendaya faz um papel importante como a jovem Anne, que integra o grupo circense de P.T. Barnum (Jackman). Ela interpreta uma acrobata que dança e canta e faz belos duetos ao lado de Philip Carlyle (Zac Efron).