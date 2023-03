7 coisas sobre O Touro Ferdinando, novo filme do Disney+

Do mesmo diretor de A Era do Gelo, o longa conta a história de um pacífico touro que não deseja participar dos torneios espanhóis.





Chegou este mês ao Disney+ o filme O Touro Ferdinando. O longa de 2017 conta a história do touro doméstico que dá nome à produção. Após ser separado de sua família devido a uma confusão, Ferdinando vai parar em uma fazenda de touros que o prepara para participar de touradas. Com medo de participar de um dos torneios, ele conta com a ajuda de amigos para escapar e voltar para sua melhor amiga, Nina.

O filme se junta ao catálogo diverso da plataforma, que conta com grandes estreias infantis como Red - Crescer é uma Fera, Encanto e Família Radical. Se você quer saber mais alguns detalhes da produção, veja essa lista de sete curiosidades sobre O Touro Ferdinando.









1. Baseado em um clássico livro infantil



O longa de animação é baseado em um livro infantil do autor americano Munro Leaf e ilustrado por Robert Lawson, publicado em 1936.

“A História de Ferdinando” foi proibido na Espanha e queimado como propaganda na Alemanha porque o personagem de Ferdinando era considerado um símbolo pacifista.

No entanto, teve mais de 60 traduções e também foi adaptado para um curta-metragem que ganhou um Oscar© em 1938.





2. Cada ator foi escolhido para que sua voz combinasse com cada personagem



Apesar do elenco diverso e talentoso, os criadores do filmes fazem testes cegos para decidir as vozes de seus personagens. Segundo a produtora Lori Forte diz: “quando estamos escolhendo o elenco para nossos filmes, muitas vezes não sabemos quem está fornecendo as vozes que estamos ouvindo”.

“Nosso executivo de elenco nos envia muitas vozes, então analisamos os designs dos personagens e descobrimos qual voz se encaixa melhor com cada um”, explica ela. “Acho que realmente acertamos com este filme.”

O elenco inclui John Cena (Ferdinand), Kate McKinnon (Lupe), David Tennant (Angus), Gina Rodriguez (Una), Peyton Manning (Guapo), Bobby Cannavale (Valiente), Anthony Anderson (Bones), Jerrod Carmichael (Paco), Flula Borg (Hans), Daveed Diggs (Dos), Raúl Esparza (Moreno), Sally Phillips (Greta), Boris Kodjoe (Klaus) e Gabriel Iglesias (Cuatro).









3. John Cena diz se identificar muito com Ferdinando



A super estrela da WWE, que interpreta o protagonista do filme, disse: “Ferdinando é um touro muito grande, forte, bondoso e feliz que se encontra em uma arena de pessoas onde precisa lutar por sua vida”.

“No entanto, o público enxerga a leveza e a bondade de Ferdinando e o aceita como ele é. Isso aconteceu também comigo”, diz ele.





4. O filme é dirigido por Carlos Saldanha – diretor brasileiro por trás de Rio e da maioria dos filmes da Era do Gelo



Com Saldanha no comando, você pode esperar a mesma sagacidade e humor que experimentou em A Era do Gelo e o clima festivo de Rio, mas em uma história completamente diferente contada por um novo elenco de personagens fascinantes.





5. O longa se passa na Espanha e o filme mostra os belos e famosos pontos turísticos do país



Mais do que apenas dizer que o filme se passa na Espanha, Ferdinando leva você em um passeio pelo país – da cidade montanhosa de Ronda, na província espanhola de Málaga, que inspirou a fazenda onde Ferdinando mora; à Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid; e aos moinhos de vento de La Mancha.









6. Saldanha e sua equipe visitaram pessoalmente a Espanha para encontrar inspiração para os visuais do filme



Eles foram para Madri, Sevilha e Ronda, entre outros lugares. Viram as diferenças entre o campo e a paisagem urbana, e também uma mistura do antigo e do novo no país.

Saldanha conta que eles visitaram “as fazendas onde criam o gado e observamos cada pequeno detalhe, a vegetação, as pequenas aldeias e as pessoas. Também vimos os moinhos de vento de La Mancha e a famosa Plaza de Toros de Las Ventas em Madrid. Todos esses locais nos ajudam a criar um mundo autêntico para nossos personagens”.





7. O filme é um belo retrato da vida e da cultura espanholas

Do homem que toma conta da Casa del Toro e pai da família que acolheu Ferdinando, aos muitos estranhos que o touro encontra no festival das flores e os lugares e situações em que se encontra; o filme é uma bela imagem da Espanha e sua rica cultura.