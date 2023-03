7 comédias românticas do Disney+ para celebrar o Valentine's Day

De Hannah Montana até Nunca Fui Beijada, é hora de aquecer o coração com belas histórias de amor. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Para divertir ou para relembrar bons momentos a dois, assistir a uma comédia romântica sempre cai bem. Os fãs do gênero encontram no Disney+ uma variada seleção de boas comédias românticas para celebrar o Valentine's Day, no dia 14 de fevereiro.



A data especial é famosa em muitos países que comemoram o dia do São Valentim (um padre da época do Império Romano que acreditava no amor e promovia muitos casamentos entre os soldados que eram proibidos de se casar naquele período).

Quem quiser sempre comemorar o amor, independente da data, o que não falta são bons filmes para curtir no Disney+! De longas adolescentes como 10 Coisas Que Eu Odeio em Você, até Vestida Para Casar, basta escolher algumas comédias românticas para ver ou rever.

Confira, a seguir, uma seleção de sete filmes perfeitos para os apaixonados disponíveis no Disney+.







Comédias românticas no Disney+: 10 Coisas Que Eu Odeio em Você

Adaptado da peça de William Shakespeare A Megera Domada, o filme 10 Coisas Que Eu Odeio em Você (1999) começa com Cameron (Joseph Gordon-Levitt), o novo aluno na Padua High, sendo apresentado na escola por seu novo amigo, Michael (David Krumholtz).

Durante a apresentação, Cameron se apaixona por Bianca Stratford (Larisa Oleynik), uma bela estudante do segundo ano que não tem permissão para namorar.

Isso porque seu pai estabeleceu uma nova regra em que ela só poderá sair com alguém depois de sua difícil irmã mais velha, Kat (Julia Stiles), ter um namorado. Cameron, então, elabora um plano para poder namorar Bianca junto com outro garoto, que também tem interesse na jovem.

Os dois pagam para que Patrick Verona (Heath Ledger), um bad boy com uma reputação misteriosa, conquiste Kat. Ele aceita o desafio, mas logo descobre que pode começar a gostar de verdade de Kat.





Comédias românticas no Disney+: Vestida para Casar





Vestida Para Casar (2008) acompanha Jane (Katherine Heigl), uma jovem que nunca diz não para suas amigas quando elas a convidam para ser dama de honra. Tendo participado de 27 casamentos, ela nutre uma paixão secreta pelo próprio chefe, George (Edward Burns).

Ela conhece Kevin (James Marsden), um jornalista cínico que a acha atraente, e na mesma semana sua paqueradora irmã mais nova, Tess (Malin Akerman), começa a conquistar George.

Desesperada com a ideia de ter que planejar o casamento de sua irmã com o amor de sua vida, ela tenta sabotar o romance. Enquanto isso, Kevin resolve escrever uma matéria sobre a curiosa história da “eterna dama de honra”.







Comédias românticas no Disney+: Quando em Roma





Quando em Roma (2010) acompanha Beth (Kristen Bell), uma mulher que trabalha duro, mas que terminou um namoro por conta de sua carreira. Quando ele diz a ela que encontrou outra pessoa, Beth sente que não há ninguém para ela.

Quando ela vai a Roma para assistir ao casamento de sua irmã, Beth conhece o padrinho da cerimônia, Nick (Josh Duhamel), e se sente atraída por ele. No entanto, ele parece um mulherengo, o que a deixa frustrada.

Ao visitar a famosa Fontana di Trevi, ela acaba roubando quatro moedas do lugar. Retornando a Nova York, ela percebe que quatro homens estão interessados nela, sendo um deles Nick.

Ela logo entende que, ao roubar as moedas, um feitiço de amor caiu sobre aqueles que as jogaram na Fontana, fazendo-os se apaixonar por ela. Enquanto ela busca quebrar o tal feitiço, ela se apaixona por Nick e teme que ele desista dela quando a magia passar.







Comédias românticas no Disney+: Lizzie McGuire - Um Sonho Popstar





Lizzie McGuire - Um Sonho Popstar (2003) acompanha a protagonista da série adolescente de mesmo nome, estrelada por Hilary Duff, em sua busca pelo amor em um dos lugares mais românticos do mundo: Roma, na Itália.

Lizzie e seus amigos acabam de ingressar no ensino médio e, para comemorar, vão para uma viagem escolar a Roma. Eles esperam viver aventuras em uma das cidades mais lendárias da Europa, mas o destino tem algo mais espetacular reservado para a garota.

Lizzie descobre que tem uma notável semelhança com Isabella, uma ídolo pop adolescente italiana que é famosa por seus duetos com o galã Paolo (Yani Gellman). Quando Paolo e Isabella se desentendem, ele pede a Lizzie para ocupar o lugar dela na dupla para um próximo concerto.

Lizzie, no entanto, não tem certeza se se sente confortável sob os holofotes, e tem menos certeza ainda sobre o que sente por Paolo, que não esconde sua paixão por ela.







Comédias românticas no Disney+: Hannah Montana - O Filme





Hannah Montana - O Filme (2009) é outro filme derivado de uma série de sucesso da Disney com a famosa personagem Hannah Montana, mas que pode facilmente ser assistido sem qualquer conhecimento prévio.

Hannah Montana é o pseudônimo de Miley Stewart (Miley Cyrus). Ela usa sua identidade alternativa para viver o sonho de ser uma cantora de sucesso ao mesmo tempo que pode ter uma vida normal.

Seu pai, interpretado por Billy Ray-Cyrus, a leva de volta para sua cidade natal, no Tennessee, para lembrá-la do que é realmente importante na vida. O pacato lugar entendia Miley e ela se sente presa sem poder viver com sua outra identidade.

No entanto, Travis (Lucas Till), um garoto da cidade com quem ela faz amizade, começa a mostrar a Miley o que torna aquele lugar especial e os dois começam a se apaixonar.







Comédias românticas no Disney+: Nunca Fui Beijada





Nunca Foi Beijada (1999), um clássico das comédias românticas, é estrelado por Drew Barrymore que interpreta a doce e atrapalhada Josie Geller. Aos 25 anos, ela é a mais jovem editora do Chicago Sun-Times, mas esconde o segredo de nunca ter dado um beijo de amor.

O dono do jornal pede a ela que se infiltre em uma escola de ensino médio fingindo ser uma das alunas para reportar os hábitos e comportamentos dos jovens. O trabalho a lembra dos traumas do passado, quando ela sofria bullying constantemente.

Josie precisa superar suas inseguranças para fazer amizade com os garotos populares e conseguir boas histórias para o jornal. Ao mesmo tempo, ela percebe que está se apaixonando por um dos professores, Sam Coulson (Michael Vartan), que pensa que ela tem apenas 17 anos.





Comédias românticas no Disney+: Enquanto Você Dormia





Enquanto Você Dormia (1995) é outra famosa comédia romântica que conta a história da solitária e órfã Lucy (Sandra Bullock), que alimenta uma paixão secreta pelo belo passageiro que passa todos os dias pela bilheteria do metrô, onde trabalha .

Durante um turno de Natal, Lucy testemunha Peter (Peter Gallagher) cair da plataforma e, em uma decisão impulsiva, ela o salva da morte certa, passando por sua noiva no hospital.

Peter permanece em coma e Lucy se vê postergando contar a verdade ao ver que a família do rapaz a recebe como uma filha. Apenas uma pessoa parece desconfiar da história: Jack Callaghan (Bill Pullman) – irmão de Peter.

A situação chega ao ponto em que Lucy precisa decidir o que irá fazer: contar a verdade ou ter a chance de ter a vida que sempre sonhou?