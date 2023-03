7 frases marcantes do episódio final de Obi-Wan Kenobi

Relembre alguns diálogos que vão entrar para a história da saga Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

O último episódio da série Obi-Wan Kenobi — disponível no Disney+ — emocionou os fãs com suas cenas repletas de ação, lutas de sabres de luz e o desfecho do resgate da pequena Leia pelo Mestre Jedi.

Mas os diálogos, com momentos intensos e frases marcantes, também se destacaram. Confira a seguir algumas dessas falas que certamente vão ficar na memória.









Frases marcantes de Obi-Wan Kenobi: o discurso de Obi-Wan





“Vocês passaram 10 anos protegendo os Jedi. Essa é minha chance de retribuir o favor.”

Com a nave dos Rebeldes sob forte ataque do Império, Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) se propõe a sair da nave para enfrentar Darth Vader. Diante da negação dos demais passageiros, o Jedi discursa sobre a importância da Aliança. E ao final, ainda afirma "Vocês são o futuro. São vocês que têm que sobreviver.”







Frases marcantes de Obi-Wan Kenobi: uma conversa consigo mesmo





“Se ele morrer ou se for eu, isso acaba hoje.”

Obi-Wan Kenobi sempre tentou manter contato com seu ex-mestre, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), morto em combate, mas sem sucesso. Então, ele fala consigo mesmo a fim de encorajar-se para os próximos passos. Prestes a partir para enfrentar Anakin (Hayden Christensen), agora como Darth Vader, ele diz a si mesmo que é hora de pôr um fim nessa caçada.







Frases marcantes de Obi-Wan Kenobi: a fala triunfal de Darth Vader





"Você realmente achou que me derrotaria? Você falhou, Mestre.”

O temido e icônico vilão de Star Wars consegue acertar o seu antigo mestre Jedi e soterrá-lo com pedras. Do alto de sua aparente vitória, o Lord Sith celebra com uma frase marcante.







Frases marcantes de Obi-Wan Kenobi: a declaração de morte de Anakin





“Eu não sou sua falha, Obi-Wan. Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei.”

Após conseguir sair do meio das pedras, Obi-Wan volta a enfrentar seu antigo pupilo. Com grande habilidade e poder, o Jedi acerta Vader, quebrando seu capacete. Diante do rosto desfigurado de Anakin, ele pede desculpas pelo acontecido.

Darth Vader fala “Anakin morreu. Eu sou o que restou”, e assume a responsabilidade pela morte do Padawan. Ao que Kenobi responde: “Então meu amigo, de fato, morreu.”







Frases marcantes de Obi-Wan Kenobi: a confissão de Reva





"Você escolheu não fazer isso. O que você se tornará depende de você"

Após tentar matar Luke em Tatooine, Reva (Moses Ingram) devolve o garoto para Owen (Joel Edgerton) e Beru (Bonnie Piesse). Obi-Wan também está no local, e Reva lhe pergunta se havia se transformado em alguém como Darth Vader. E o Jedi responde com estas sábias palavras.







Frases marcantes de Obi-Wan Kenobi: a declaração para a princesa Leia





Ao visitar a pequena Leia (Vivien Lyra Blair), que enfim está salva junto a seus pais adotivos em Alderaan, Obi-Wan admite a ela que conheceu seus pais. E diz que gostaria de poder falar mais sobre eles, mas se limita a listar as características que vê deles na garota.

"Princesa Leia Organa, você é sábia, sensata, e tem um grande coração. Essas são qualidades que vieram da sua mãe”, começa a dizer Obi-wan. “Mas você também é impulsiva e destemida, decidida. São dons que vieram do seu pai. Ambos eram pessoas excepcionais, e que tiveram uma filha excepcional”.







Frases marcantes de Obi-Wan Kenobi: as palavras de Qui-Gon Jinn





"Eu estive sempre aqui, Obi-Wan. Você só não estava pronto para ver.”

Prestes a se exilar no deserto novamente, Obi-Wan Kenobi, enfim, consegue ver seu antigo Mestre, agora na forma de espectro. O Jedi conta que há tempos tentava se comunicar com ele e após Qui-Gon dizer que sempre esteve por perto, o mestre logo afirma que o aprendiz ainda tem muito o que treinar.

Todos os episódios de Obi-Wan Kenobi estão disponíveis com exclusividade no Disney+. Acompanhe esta e todas as histórias do universo Star Wars! Não perca!