8 curiosidades sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Descubra fatos curiosos e interessantes sobre o mais recente filme da Marvel Studios.



No último dia 5 de maio, o longa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chegou aos cinemas brasileiros. Então, para aqueles que já viram e ainda estão super empolgados com a produção – ou mesmo para quem tem dúvidas sobre assistir ou não ao último filme da Marvel Studios, aqui vão oito fatos divertidos sobre os bastidores da produção.





1) Benedict Cumberbatch interpreta versões diferentes de Stephen Strange, inclusive na mesma cena





Devido a elementos da trama do filme, Benedict Cumberbatch teve que, em mais de uma ocasião, interpretar diferentes versões do Doutor Estranho, inclusive em uma mesma cena.

Quando perguntado sobre o assunto, o ator garantiu que a experiência foi muito divertida, mas houve uma sequência, em especial, que exigiu mais do britânico. “Tenho uma cena em que encontro outra versão de mim mesmo – e ela é muito importante, perto do final do filme. É onde conhecemos o Doutor Estranho Sinistro, como o chamamos”, disse ele.

"Foi um dia muito estranho no trabalho. Você atua com outro ator ou dublê e tem que se lembrar de sua performance anterior, embora use o outro como um marcador de onde você estava. Mas é algo que conseguimos refinar e fazer bem. E é divertido! Estou muito animado para o público ver os dois Strangers juntos em cena”, confessa Cumberbatch.







2) Quatro quarteirões de Nova York foram "construídos" em um set para que Gargantos pudesse acabar com eles completamente





A pandemia de Covid-19 forçou a equipe de produção a mudar os planos de filmagem. Inicialmente, a intenção era filmar em locações em cidades como Londres e Filadélfia, mas as restrições de viagem e as quarentenas levaram os cineastas a gravar em estúdios, como Longcross (um estúdio cinematográfico situado na Inglaterra).

Quer um exemplo? No filme há uma cena protagonizada por um monstro gigante chamado Gargantos, que se passa em Nova York. Para gravar essa sequência, quatro blocos da cidade foram construídos no set a fim de atender aos requisitos da equipe de efeitos especiais. Mais adiante, eles precisariam mostrar também os danos que Gargantos, um polvo gigante, causaria nas ruas.







3) O diretor Sam Raimi é apaixonado por magia





O diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é Sam Raimi, conhecido na indústria cinematográfica por seu talento único para o terror e adrenalina. Nesse sentido, Raimi admitiu sentir desde cedo uma grande paixão pela magia, o que é um detalhe importante, já que o personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é um feiticeiro.

“Uma das razões pelas quais me interessei no Doutor Estranho como personagem é que ele é um mago. Quando jovem, atuei como mágico em festas infantis e celebrações de casamento. Sempre fui fascinado por criar ilusões. Um super-herói, que também é ilusionista e mágico, é de especial interesse para mim”, diz ele.







4) O figurinista de Dr. Estanho no Multiverso da Loucura já criou peças icônicas





À frente do guarda-roupa do filme está Graham Churchyard, referência indiscutível no mundo dos figurinos de super-heróis. Para a Marvel, Churchyard liderou o departamento de vestuário especial para Capitão América: O Primeiro Vingador, Thor: O Mundo Sombrio, Guardiões da Galáxia, Vingadores: Era de Ultron e Homem-Aranha: Longe de Casa.







5) Gargantos foi criado a partir de sua aparição original nos quadrinhos da Marvel





Uma vez revelado na história, Gargantos aparece como um gigantesco monstro de um olho só, parecido com um polvo. Os fãs da Marvel vão se lembrar de Gargantos dos quadrinhos, no qual ele apareceu pela primeira vez na edição #80 da série de antologia “Strange Tales”.

A criatura mede dois metros e meio de altura e tem oito patas. Entre outras habilidades, possui grande experiência em arremessar carros no ar, quebrar janelas, arrancar postes de energia e destruir semáforos.







6) América Chávez estreia no UCM com uma roupa muito especial





Doutor Estranho no Multiverso da Loucura marca a estreia de America Chavez (Xochitl Gomez) no UCM. Trata-se de uma adolescente corajosa e intrépida, que tem o poder extraordinário de viajar pelo Multiverso e para outras realidades.

Como esta era sua primeira aparição no UCM, a equipe de figurinos trabalhou do zero para criar o visual da personagem. Ao fazer isso, a ideia era manter o casaco jeans que ela tem nos quadrinhos. No roteiro, Doutor Estranho vê uma garota com uma estrela estampada nas costas, e esse foi o ponto de partida para Churchyard e sua equipe.

“Fiz muitas versões de estrelas inspiradas nas estrelas típicas do Dia dos Mortos. Comecei com um modelo da Balenciaga com um grafite e acabei com uma versão mais compacta, na qual pintamos vários grafites à mão. O casaco representa a extensão de suas viagens pelo Multiverso, estampado com imagens e insígnias”, descreve Churchyard.







7) A batalha em Kamar-Taj levou quatro meses para ficar pronta





Uma das cenas mais impressionantes do filme acontece na cidade de Kamar-Taj, terra natal da Anciã (Tilda Swinton) e centro de treinamento dos Mestres das Artes Místicas.

Uma batalha épica acontece neste local, que levou quatro meses para ser preparado, e foi filmado em um set gigantesco no Longcross Studios. Equipes de efeitos visuais, efeitos especiais, dublês e câmeras colaboraram para que tudo fosse feito, o que ainda envolveu grandes explosões, dublês voando pelo ar presos em cabos, luzes piscando, câmeras giratórias, flechas voadoras e anéis de fogo.







8) Doutor Estranho no Multiverso da Loucura conta com participações especiais e surpresas que deixarão os fãs loucos





Como qualquer surpresa perde a graça ao ser revelada, ninguém vai revelar nada do que o longa-metragem preparou. Mas, sem dúvida, os fãs da Marvel vão gostar muito das aparições especiais e dos grandes momentos que foram incluídos em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.