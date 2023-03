8 pontos-chave para entender o relacionamento de Loki e Thor

Fique de olho nas principais cenas dos filmes da Marvel Studios para entender melhor a complicada relação dos dois irmãos têm. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

A relação entre Loki (Tom Hiddleston) e Thor (Chris Hemsworth) é complexa, afinal, a rivalidade é sempre latente entre esses dois deuses de Asgard. Apesar do amor pela família — e de ocasionalmente ajudar o irmão quando seus interesses estão alinhados – o caótico Loki geralmente o trai.

Independentemente disso, Thor acredita na capacidade do Deus da Mentira ser mais do que aparenta. Por isso, a seguir, trazemos oito pontos-chave para entender o vínculo entre esses personagens do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).







1. A ambição de se tornar o Rei de Asgard: o início da rivalidade entre Loki e Thor





Criado como filho do rei Odin (Anthony Hopkins) e da rainha Frigga (Rene Russo) – monarcas de Asgard – Loki guarda rancor de seu irmão Thor justamente por viver à sua sombra. Treinado nas artes mágicas, ele obteve o título de Deus da Mentira, enquanto Thor se tornou o Deus do Trovão, sendo reconhecido por suas proezas físicas.

Acreditando ser o legítimo Rei de Asgard, Loki planeja frustrar a ascensão de seu irmão ao trono. Por isso, ele procura desesperadamente ser aprovado pelo pai.





2. A verdadeira origem de Loki





Durante o banimento de Thor para o reino de Midgard, seu pai revelou a verdadeira ascendência de Loki. Há muito tempo, Odin lutou e derrotou Laufey (Colm Feore) e os Gigantes de Gelo de Jotunheim em uma grande guerra.

Loki, filho de Laufey, foi abandonado e deixado para morrer quando criança devido ao seu tamanho. Então, o rei de Asgard acabou levando-o consigo. A ideia era criar a criança como seu filho e príncipe, a fim de um dia unir os Gigantes de Gelo e Asgard em paz.

Ao saber de tudo isso, Loki fica furioso por sua família ter mentido para ele a vida toda. Ele se sente usado como peão político de Odin, em vez de ser amado como seu filho. Longe de acalmar seu desejo de poder, Loki decide seguir novos caminhos para provar seu valor no trono e sua superioridade sobre Thor.







3. Loki trai seu próprio sangue para ganhar a aceitação de Odin





Loki trai e mata seu verdadeiro pai, Laufey, com a lança Gungnir de Odin, como uma manobra para atacar Jotunheim usando a ponte Bifrost. Ele faz isso como forma de provar que é digno de ser o rei de Asgard.

Depois de parar a destruição de Jotunheim, Thor derruba a ponte, conseguindo assim acabar com o acesso de Asgard à Terra e aos outros reinos. Em seguida, Odin salva seus dois filhos de um buraco negro, porém ele mesmo cai em um abismo.







4. Loki decide se aliar aos Chitauri e Thanos em sua busca por vingança





Devastado por Odin não conseguir ver que suas ações foram para o bem dele e de Asgard, Loki se junta a Thanos (Josh Brolin) e ao governante da antiga raça de alienígenas Chitauri. Este titã oferece a ele o domínio sobre a Terra em troca de obter o Tesseract para si.



Os dois dão ao Deus das Mentiras um cetro que atua como um dispositivo de controle da mente. Desta forma, Loki consegue influenciar aos demais. Mas sem que ele saiba, o Cetro também o influencia, alimentando o ódio contra seu irmão e os habitantes da Terra.







5. Loki enfrenta os Vingadores (e, consequentemente, o irmão Thor)





A chegada do Deus das Mentira à Terra leva Nick Fury (Samuel L. Jackson), diretor da S.H.I.E.L.D., a reunir os Vingadores, uma equipe que contém os super-heróis mais poderosos, com a intenção de deter o plano sinistro do vilão.

De posse do Tesseract, Loki abre um portal no topo da Torre Stark, o que permitiu que o exército Chitauri invadisse a Terra. Ao final, os Vingadores derrotam e capturam o caótico personagem — e os Chitauri também. Thor voltou para Asgard com seu irmão adotivo acorrentado para ser condenado à prisão eterna.







6. Loki decide se aliar a seu irmão para impedir uma nova ameaça em Asgard





Durante uma batalha nas masmorras de Asgard, Malekith (Christopher Eccleston) se revela a Loki como o Elfo Negro que quer destruir Asgard. O Deus das Mentira decide ajudá-lo a escapar, mas acaba levando o Elfo até sua mãe, Frigga, que acabou morta.

Dominado pela culpa, Loki concorda em ajudar Thor a se vingar dos assassinos de sua mãe. Atento à possibilidade de Loki o trair novamente, Thor evita cair em qualquer uma de suas armadilhas. No entanto, ele não esperava que o vilão se sacrificasse para enganar os elfos durante a Batalha de Svartalfheim.

No entanto, Loki finge sua própria morte e volta para Asgard. Desta forma, ele usurpa o trono asgardiano, se passando por Odin por algum tempo. Além disso, ele envia seu pai para uma casa de repouso em Midgard.







7. Odin surpreende Loki demonstrando o mesmo amor pelos dois filhos





Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) oferece a Thor ajuda para encontrar o pai desaparecido, mas com a condição de que ele e seu irmão deixem a Terra imediatamente. Os dois concordaram e Strange os leva para encontrá-lo na Noruega.



Odin diz a seus dois filhos que os ama, para grande surpresa de Loki. Após sua morte, uma nova ameaça surge para os irmãos enfrentarem. Trata-se de Hela (Cate Blanchett), a Deusa da Morte, que é libertada de seu banimento e se apresenta aos dois príncipes asgardianos como a legítima herdeira do trono.







8. Loki se sacrifica por Thor diante da ameaça de Thanos





Enquanto Loki e Thor fazem as pazes e discutem planos para refazer Asgard na Terra, Thanos aparece para exigir que o Deus da Mentira lhe dê o Tesseract. Sob a ameaça de ver seu irmão morto, o vilão entrega a Joia do Infinito ao titã, garantindo a Thor que o sol brilhará sobre eles novamente.



Com as duas Joias do Infinito na posse de Thanos, Loki se oferece para ser seu aliado novamente, prometendo fidelidade eterna antes de revelar sua verdadeira intenção: chegar perto o suficiente do titã para atacá-lo. No entanto, Thanos prevê o movimento e quebra o pescoço do asgardiano na frente de Thor. Loki morre dizendo a Thanos que ele nunca seria um Deus.