9 curiosidades sobre Operação Big Hero para você conhecer antes da estreia de Baymax!

A série original do Disney+ acompanha os personagens do filme de 2014.

Chega este mês a nova série do Disney+, Baymax!, baseada no filme de sucesso de 2014, Operação Big Hero. O robô inflável Baymax (dublado por Scott Adsit) salvou o dia pela primeira vez no longa e, agora, ele está de volta ao lado de seu amigo Hiro (Ryan Potter), para salvar a cidade de San Fransokyo mais uma vez.

Desta vez, em vez de lutarem contra vilões mascarados e microbots do mal, como fizeram em Operação Big Hero, a dupla irá ajudar os habitantes da cidade com seus inchaços, contusões e doenças em uma nova missão.

Enquanto a série não estreia, que tal rever o filme que nos apresentou Baymax e Hiro? O longa está disponível para todos os assinantes do Disney+, assim como Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel e Tudo Igual… SQN.

Curiosidades sobre Operação Big Hero: o filme é baseado em série dos quadrinhos





Baymax, Hiro e os outros membros de sua equipe de super-heróis apareceram originalmente na série Big Hero 6 da Marvel Comics, de Steven T. Seagle e Duncan Rouleau.

Embora o filme seja apenas vagamente baseado nos quadrinhos, Operação Big Hero foi o primeiro filme de animação da Disney a apresentar personagens da Marvel.





Curiosidades sobre Operação Big Hero: diferenças entre o filme e os quadrinhos





Há algumas diferenças notáveis entre a versão em quadrinhos e o filme. A primeira é que Baymax se parece mais com um dragão nas revistas do que o fofo robô do longa.

Na história original, os personagens são reunidos para formar uma força-tarefa para o governo japonês, em vez de serem “pessoas normais” que frequentam a universidade, como no filme de 2014.

A cidade de San Fransokyo é outro aspecto que foi adicionado ao filme, sendo para muitos uma das grandes melhoras em relação ao material original. A mistura de elementos típicos do Japão moderno com a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, traz um clima único para o longa.







Curiosidades sobre Operação Big Hero: inspiração em pinguins





Quando chegou a hora de criar os movimentos de Baymax, o chefe de animação Zach Parrish e sua equipe analisaram várias referências.

“Nós olhamos para robôs reais, robôs de filmes, além de coisas fofinhas como filhotes, bebês com fraldas cheias, coalas”, disse ele. “Acabamos escolhendo filhotes de pinguins porque eles têm proporções corporais semelhantes – torsos longos e pernas curtas – e não usam as asas dos braços quando andam”

“Os pinguins também têm uma maneira curiosa de mover a cabeça, parecendo que usam seus olhos como telescópios móveis, o que os dá muita personalidade”, conclui ele.







Curiosidades sobre Operação Big Hero: o apoio de super-heróis





Embora não seja um filme da Marvel Studios, a equipe do estúdio ofereceu forte apoio para a produção do longa dentro da Disney.

“Eles compareceram a todas as exibições, oferecendo notas, mas sempre foram muito positivos, nos orientando apenas para fazer um ótimo filme”, explica o diretor Don Hall.

“Somos todos fãs da Marvel com grande admiração por seu estilo de ação e aventura, então queríamos ter certeza de que isso estava profundamente enraizado em nossa narrativa, juntamente com o desejo de fazer um filme com o coração e o humor que o público espera de uma animação da Disney”, disse ele.







Curiosidades sobre Operação Big Hero: muita pesquisa para criar Hiro





De acordo com um dos principais criadores da história, Joe Mateo, a personalidade de Hiro foi informada pela pesquisa de campo que a equipe fez em diversas universidades da Califórnia e de Tóquio.

“Nós conhecemos jovens e perguntamos a eles sobre seus interesses – o que eles faziam para se divertir e fomos incluindo algumas dessas coisas nas falas de Hiro, na decoração de seu quarto, em suas roupas”, afirma ele.

Até mesmo as invenções do personagem foram inspiradas no que a equipe descobriu em suas pesquisas. “Fomos atrás da pesquisa com nanobots da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e depois fomos à Carnegie Mellon University e ao MIT. Embora os microbots de Hiro façam coisas ainda impossíveis na vida real, a tecnologia é baseada no que já foi produzido de verdade”.





Curiosidades sobre Operação Big Hero: sobre luto e recuperação





A equipe de filmagem também fez uma pesquisa séria sobre o luto, principalmente como a perda de seu irmão afeta Hiro em uma fase tão jovem.

Vários membros do time de roteiristas passaram três horas com a psicóloga clínica Michelle Bilotta Smith. “Eu trabalho com pessoas que sofreram traumas e tristezas graves”, diz ela.

“Eles queriam saber como seria uma criança deprimida. Como seria o quarto dele? O que ele estaria fazendo?”, explica Smith. Segundo ela, os adolescentes processam a perda de maneira diferente dos adultos e isso foi refletido no filme.





Curiosidades sobre Operação Big Hero: uma nova forma de criar personagens





Quase 700 personagens únicos povoam a cidade de San Fransokyo, o que tornou Operação Big Hero o filme com maior número de personagens únicos depois de Detona Ralph, de 2012.

Para fazer essa proeza, os animadores utilizam um sistema único da Walt Disney Animation Studios conhecido como Denizen.

Segundo Kahwaty, o Denizen “processa um pequeno número de personagens que definem o estilo do filme, os analisa e compara. Em seguida, ele fornece ao designer de personagens uma maneira de ver todas as peças que criamos e combiná-las para criar um modelo final que pode ser imediatamente inserido em uma cena, animado e renderizado.”

Além disso, os funcionários do Walt Disney Animation Studios foram incentivados a se modelarem como personagens de fundo. Como resultado, 200 funcionários fazem participações especiais nas cenas da multidão no filme.







Curiosidades sobre Operação Big Hero: inspirações para GoGo Tamago





Quando chegou a hora de projetar GoGo Tamago (dublada por Jamie Chung) Hall disse que as inspirações foram muitas, desde motociclistas a cowboys.

“Mesmo antes de se transformar em uma heroína, ela é muito durona e independente, então queríamos transmitir isso em sua postura corporal e expressões faciais”, conta ele.

O chefe de animação Zach Parrish diz que eles também analisaram skatistas para criarem seus movimentos. “Ela tem muita atitude, ela escolhe qual o melhor caminho e vai de uma vez, sem titubear, sempre mascando seu chiclete”.





Curiosidades sobre Operação Big Hero: a construção de San Fransokyo





Para criar a cidade encantadora de San Frasokyo, a equipe viajou pela costa da Califórnia para visitar São Francisco. “Passamos três dias dirigindo pela cidade, passando pela Golden Gate Bridge, Coit Tower, Market Street e o Japantown”, disse Hall.

Os cineastas viram São Francisco do chão, percorrendo muitos quilômetros a pé, e também pelo ar, com passeios de helicóptero de tirar o fôlego.

Em um desses passeios, eles tiveram a ideia de produzir os enormes dirigíveis que flutuam acima da cidade no filme. As estruturas são turbinas eólicas, que captam a energia do vento para alimentar San Frasokyo.