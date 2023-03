9 séries divertidas para ver em família

De babás de aliens a superstars com identidades secretas, temos shows para todos os gostos.

Procurando uma série de comédia para assistir com a criançada mas que também ensine lições valiosas sobre a vida? No Disney+ temos diversas séries clássicas do Disney Channel que abordam amizade, família e propósito de um jeito leve e engraçado.

Que tal acompanhar Gabby Duran em sua missão de servir de babá para uma série de extraterrestres adolescentes? Ou então você pode preferir um programa que mistura sitcom e show de improviso tudo no mesmo lugar? E você sabia que As Visões da Raven tem um spin-off onde acompanhamos a vidente criando seus filhos com sua amiga Chelsea?

Séries divertidas para ver em família: Gabby Duran: Babá de Aliens





Em Gabby Duran: Babá de Aliens, acompanhamos a história de Gabby, de treze anos, que se sente pressionada dentro da própria família. Sua mãe, Dina, é extremamente bem-sucedida e sua irmãzinha Olivia é uma gênia precoce.



As coisas mudam, no entanto, quando ela prega uma peça no diretor da escola e, acidentalmente, consegue um emprego como babá de um grupo muito diferente de crianças.

Ela descobre que tanto o diretor como as crianças sob sua tutela são alienígenas muito importantes que vieram para a Terra para ficarem protegidos até que seu líder, Jeremy, chegue à idade de assumir o trono do seu planeta de origem.

Mas, até lá, as crianças continuam sendo crianças e precisam da ajuda de Gabby para aprenderem mais sobre os hábitos terrestres e a vida.









Séries divertidas para ver em família: Tal Sydney, Tal Max





Tal Sydney, Tal Max conta a história de Sydney Reynolds, uma menina de 12 anos que vive em Portland, Oregon com seu pai, Max, e sua avó paterna, Judy. Sydney acaba de começar a sétima série e está nervosa com o mundo que se abre à sua frente.

Mas ela pode ficar tranquila porque, além de seus amigos, vai ter a ajuda valiosa de seu pai durante os diversos desafios que enfrenta. A cada episódio assistimos a flashbacks da época em que Max tinha a mesma idade que sua filha e passava por situações parecidas.

Criando paralelos entre os dois, percebemos que pai e filha são, na verdade, muito parecidos e, apesar de mais velho, Max consegue se lembrar como era ser um adolescente confuso em busca de respostas.







Séries divertidas para ver em família: Deixa Rolar





Deixa Rolar é uma série híbrida de sitcom e improvisação centrado na família Bennett-Blatt, uma família mista com pessoas extremamente diferentes mas que se amam muito.

Os dois pais são Byron Blatt, um apresentador de uma programa de rádio, e Rachel Bennett-Blatt, uma veterana militar que virou produtora para o marido. Enquanto isso, seus filhos são Owen Blatt e Blair Bennett, que têm personalidades muito diferentes.

Em pontos cruciais da trama, um som de buzina orienta os atores a parar imediatamente. É aí que os membros da plateia começam a votar no que querem que aconteça quando a cena recomeçar.







Séries divertidas para ver em família: A Casa da Raven





Em A Casa da Raven, as melhores amigas Raven e Chelsea estão de volta, ambas mães solteiras divorciadas, agora criando seus filhos em um apartamento juntas em Chicago. Enquanto a vidente é mãe de gêmeos espertos, Nia e Brooker, sua amiga tem um filho único tão excêntrico quanto a mãe Chelsea.

No início, Raven não acha que seus filhos precisam saber sobre suas visões misteriosas - até o dia em que seu filho, Booker, tem um vislumbre do futuro enquanto está na escola.

Se a série original As Visões de Raven (leia mais sobre ela aqui) se concentrava nas trapalhadas de Raven adolescente tentando lidar com seus poderes de vidência, desta vez encontramos ela tentando ensinar tudo que aprendeu a seu filho.







Séries divertidas para ver em família: Acampados





Acampados é um spin-off de Jessie e acompanha Emma, Ravi e Zuri Ross, que saem de Nova York e vão para Moose Rump, Maine, para passar o verão no acampamento Kikiwaka, onde seus pais se conheceram na adolescência.

As crianças Ross e seus novos amigos tentam ao máximo se adaptar às suas vidas no acampamento, que foi fundado por Jedediah Swearengen e recebeu o nome de uma lendária criatura parecida com o Pé Grande que vive na floresta próxima.

Enquanto tentam avistar a criatura, as crianças se perguntam como o acampamento permanece aberto apesar de violar vários códigos de saúde e regulamentos de segurança.







Séries divertidas para ver em família: Jessie







Jessie já é uma clássica série do Disney Channel onde acompanhamos as aventuras da garota que dá nome ao show quando ela se muda repentinamente, e sem a permissão do pai, para Nova York.

Ao chegar na cidade grande, Jessie busca um novo emprego para se manter no lugar. É quando vê que a família Ross precisa de uma nova babá para seus quatro filhos precoces.

Como o mordomo da família informa Jessie em seu primeiro dia, nenhuma das antigas funcionárias durou muito com as crianças, já que as quatro são inteligentes demais para as candidatas. Mas Jessie se dispõe a aceitar as excentricidades dos Ross de mente aberta e mostra que é a pessoa certa para cuidar dos pequenos.







Séries divertidas para ver em família: Boa Sorte, Charlie!





Situado em Denver, Colorado, Boa Sorte, Charlie! se concentra na família Duncan, que ainda está se ajustando ao nascimento de sua quarta filha, Charlotte "Charlie" Duncan.

Amy, uma enfermeira, e Bob, um exterminador de insetos, precisam voltar a trabalhar e, por isso, pedem a seus três filhos mais velhos , PJ, Teddy e Gabe, que ajudem a criar sua irmãzinha. Ao mesmo tempo,os três precisam lidar com a escola e os desafios com os amigos e paqueras.

Teddy faz um diário em vídeo para Charlie dando dicas sobre o que aprende com cada situação pela qual passa. No final de cada vídeo, ela ou alguém da família sempre termina dizendo “Boa sorte, Charlie".









Séries divertidas para ver em família: Austin e Ally





Situado em Miami, Austin e Ally é sobre a relação entre dois jovens músicos muito diferentes: o cantor e instrumentista extrovertido Austin Moon, e a introvertida (e meio atrapalhada) compositora Ally Dawson, que também é cantora, mas tem um caso grave de medo do palco .

No início da série, Austin ouve Ally cantando uma música que ela escreveu. Mais tarde, ele muda o ritmo da música e canta ele mesmo, embora tenha esquecido completamente que é a mesma música que ouviu Ally cantando.

Ele se torna famoso depois que seu melhor amigo, Dez, dirige Austin em um videoclipe para a música e posta na Internet, fazendo de Austin uma sensação da noite para o dia.

Depois que Ally assume o crédito por sua música, ela e Austin trabalham juntos em uma segunda música. No final, Austin a convence a se tornar sua parceira, e os dois concordam em trabalhar juntos e, eventualmente, se tornam amigos íntimos. A melhor amiga de Ally, Trish, entra como empresário de Austin e Dez continua dirigindo os videoclipes de Austin.







Séries divertidas para ver em família: Hannah Montana





A série que lançou a carreira de Miley Cyrus foi criada logo depois do sucesso de High School Musical, em 2006. Cyrus interpreta Miley Stewart, uma estudante de 14 anos do ensino médio que parece viver uma vida normal, mas tem uma identidade secreta: a cantora pop Hannah Montana, um pseudônimo que ela escolheu para ter uma vida privada longe dos holofotes.

Já o pai de Miley, Robby Ray Stewart (interpretado pelo pai de Cyrus na vida real, Billy Ray Cyrus) era um famoso cantor de música country antes de se aposentar após a morte de sua esposa. Ele agora se concentra em criar seus dois filhos, Miley e seu irmão mais velho, Jackson.

No inesquecível primeiro episódio da série, a melhor amiga de Miley, Lilly Truscott (interpretada por Emily Osment), descobre a verdade sobre Hannah Montana e, ao longo da primeira temporada, Lilly adota o apelido de Lola Luftnagle para ajudar a proteger o segredo de Miley. Para conhecer mais curiosidades sobre Hannah Montana, clique aqui.