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Novidades Disney +

A 5ª temporada de A Casa da Raven chega com novas aventuras ao Disney+

26 de abril de 2023
26 de abril de 2023

Acompanhe Raven, Chelsea e seus filhos nas mais divertidas situações desta série original Disney+. 


Raven (Raven-Symoné) e Chelsea (Anneliese van der Pol), melhores amigas de uma vida inteira, estão de volta na nova temporada de A Casa da Raven, que acaba de estrear no Disney+!

Agora, as duas estão divorciadas e decidiram criar seus filhos sob o mesmo teto: os gêmeos de 11 anos de Raven, Booker (Isaac Ryan Brown) e Nia (Navia Robinson), e o filho de 9 anos de Chelsea, Levi (Jason Maybaum).

Todos vivem em uma caótica, porém divertida, casa, que também conta sempre com a visita de Tess (Sky Katz), vizinha e melhor amiga dos filhos de Raven. 

No entanto, o que não mudou foram as habilidades de Raven de ter visões do futuro – mas agora ela não é a única, visto que Booker também tem o mesmo dom.

Embora o futuro nem sempre seja claro, não importa a situação, todos resolvem os problemas juntos como uma grande família feliz.


O que esperar da 5ª temporada de A Casa da Raven

A Casa da Raven



Os novos episódios de A Casa da Raven mostram que Victor (Rondell Sheridan), pai de Raven, está com problemas de saúde. Isso faz com que ela e Booker retornem à São Francisco para ajudá-lo. 

Booker, no entanto, percebe o quanto gosta de São Francisco e decide ficar por um tempo. E agora, o que será que Raven fará?

Descubra acompanhando a nova temporada de A Casa da Raven – já disponível no Disney+!

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