Conheça alguns filmes animados repletos de elementos inspirados na cultura latina.

O catálogo de animações do Disney+ encanta gerações ao contar histórias de diferentes locais do mundo. Do Ocidente ao Oriente, da Ásia à América Latina, várias são as culturas e lendas que inspiram as produções disponíveis no streaming.

Confira, então, alguns filmes de animação que são cheios de latinidade:







Encanto, uma história mágica que se passa na Colômbia





Viaje até as montanhas da Colômbia em Encanto, animação de 2021, para conhecer a Abuela Alma e sua família Madrigal: Bruno; Pepa, seu marido Félix e seus filhos Dolores, Camilo e Antonio e, ainda, Julieta, seu marido Augustin e seus filhos Luisa, Isabela e Mirabel.

Ainda criança, cada Madrigal foi abençoado com um dom mágico. Todos, menos a jovem e inteligente Mirabel, segunda neta mais jovem da Abuela Alma.

Enquanto cresce, Mirabel tenta mostrar a todos que também é especial. E, quando a magia da família corre perigo, será justamente Mirabel a única capaz de salvar a todos e também a Encanto.







Viva – a Vida é Uma Festa é pura magia mexicana





Em Viva – A Vida é uma Festa, de 2017, o jovem Miguel sonha em ser músico como Ernesto de la Cruz, seu ídolo. No entanto, a música foi banida para sempre na família dele – o que deixa o menino chateado.

Miguel quer aproveitar a Festa de los Muertos para provar a todos o seu talento. Contudo, como que por encanto, ele vai parar na colorida Terra dos Mortos.

Lá, ele conhece Héctor. Juntos, eles enfrentam uma alegre jornada na qual Miguel descobrirá mais sobre o passado de sua família.







Rio transporta a todos para o Carnaval carioca





Coloque o samba no pé para jogo porque a animação Rio, o sucesso de 2011, está no Disney+! Dirigida pelo brasileiro Carlos Saldanha, mesmo diretor de A Era do Gelo, esta animação conta a história de Blu, uma arara que não sabe voar.

Seu mundo vira de ponta-cabeça quando Blu é levado para o Rio de Janeiro, a fim de salvar a espécie das araras da extinção. Sem saber bem o que fazer, ele conhece a independente arara Jewel e mais personagens vibrantes.

Juntos, eles embarcam em uma aventura para ajudar Blu a aprender a voar e cumprir seu destino – antes que a bela ave caia nas mãos erradas.







A Nova Onda do Imperador é uma aventura pelo Peru





Lançada no ano 2000, o longa A Nova Onda do Imperador brilhou com a história de Kuzco, que achava que para governar bastava ter um povo que o idolatrasse, um guarda-roupa fabuloso e que ninguém cortasse a sua “onda”.

No entanto, o outrora imponente Imperador é transformado em uma lhama devido a uma grande confusão. Agora que seu trono foi roubado por seu ambicioso conselheiro, Kuzco terá que formar uma aliança improvável com um simples camponês a fim de resgatar o que é seu por direito.







Festa no Céu traz as cores e as luzes do México





Em Festa no Céu, de 2014, Manolo, Maria e Joaquim são amigos desde a infância, mas a vida dá rumos diferentes aos três.

Enquanto a menina vai estudar fora, Manolo precisa decidir entre seguir a tradição da família ou seu coração. Já Joaquim se torna o herói da cidade.

Quando os três se reúnem novamente, uma tragédia acontece, levando Manolo por aventuras incríveis entre três reinos: o dos Vivos, o dos Esquecidos e o dos Lembrados.

Ao fim dessa incrível jornada, os três amigos vão aprender muito sobre amor, amizade, coragem e o verdadeiro sentido do heroísmo!