A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos – revive o clássico da Disney com novos números musicais

A produção especial celebra a icônica história com grandes homenagens, participações marcantes e muitas novidades.

A Bela e a Fera é uma história que conquistou fãs por todo o mundo desde sua estreia, em 1991. Para comemorar o seu 30° aniversário da animação, o Disney+ apresenta A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos, uma nova produção musical com grandes homenagens e novas contribuições para a clássica e conhecida história.





Bela, Fera e um elenco de estrelas





Depois de ter Emma Watson e Dan Stevens acompanhados por um grande elenco na versão live-action de A Bela e a Fera, em 2017, este novo musical renova a conhecida fábula trazendo nomes fortes do momento.

A começar por Gabriella Wilson, cantora norte-americana de R&B mais conhecida como H.E.R., que interpreta Bela, em parceria com o ator e também cantor Josh Groban na pele de Fera para ver a história por uma nova perspectiva, mas com o lado épico e o romance intactos.





A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos traz convidados especiais e retornos importantes





Realizando o sonho dos fãs, dois dos dubladores do filme original de 1991, fazem parte da comemoração do 30º aniversário com participações especiais imperdíveis. São eles Paige O'Hara (voz de Bela) e Richard White (voz de Gaston), além do animador Mark Henn e do compositor Alan Menken, que também retornam à história que mudou suas vidas há mais de 30 anos.

Por outro lado, nomes como dos atores veteranos Rita Moreno e Martin Short, e mais a estrela pop Ariana Grande participam da obra com novas versões de números musicais inesquecíveis.









Amantes de musicais vão adorar A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos





O diretor especialista em musicais Jon M. Chu está encarregado de levar esta produção adiante.

Graças à sua criatividade, os fãs que conhecem as canções de Bela e a Fera de cor poderão aproveitar seus números musicais favoritos enquanto descobrem muitas surpresas e histórias expandidas de alguns dos momentos mais emblemáticos do filme.





Coreografia especiais





Um dos momentos mais marcantes de A Bela e a Fera surge com o número musical “Be Our Guest”, que em A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos conta com uma coreografia exclusiva planejada minuciosamente, e com cenários que nos transportam ao enorme castelo como nunca antes.

Com trajes luxuosos e efeitos especiais que acrescentam ainda mais magia, é quase impossível não querer cantar e dançar junto com este especial.





Disney 100: são 100 anos de magia





Assim como A Bela e a Fera comemora seu 30º aniversário, a família Disney está comemorando seu 100º aniversário.

Ao longo do ano haverá iniciativas, produções e especiais para celebrar a magia da Disney e as histórias que mudaram a vida de milhões e milhões de pessoas.

E como demonstra A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos, se trata também de olhar para trás e continuar construindo histórias representativas no futuro, de mãos dadas com novos talentos, perspectivas e a magia de sempre.

A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos estreia com exclusividade dia 24 de fevereiro no Disney+. Não deixe de conferir a celebração dessa clássica e mágica história!