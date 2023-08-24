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NOVIDADES DISNEY+

A Casa da Coruja: novos episódios da temporada 2 chegam ao Disney+

24 de agosto de 2023
24 de agosto de 2023

Os personagens de A Casa da Coruja apresentam ainda mais aventuras divertidas nos novos episódios da temporada 2.


A Casa da Coruja acaba de estrear novos episódios da sua temporada 2 no Disney+!

Com uma trama envolta em magia, fantasia e situações divertidas, a série animada exibida primeiramente no Disney Channel é uma ótima opção para assistir com a família, tendo classificação indicativa de 10 anos. 

Saiba mais detalhes, a seguir:

A Casa da Coruja

Qual a história de A Casa da Coruja?

 
A protagonista é Luz, uma adolescente que encontra um portal que a leva a um mundo mágico. Lá, a personagem faz amizade com a rebelde bruxa Eda e com King, um adorável guerreiro em miniatura. 

Apesar de não ter habilidades mágicas, Luz vai atrás do sonho de ser uma bruxa. Assim, torna-se aprendiz de Eda na Casa da Coruja, um lugar em que encontra uma nova família e vive muitas aventuras.

Nos novos episódios, os personagens terão que enfrentar algumas situações bem complicadas, como o fato de Luz perder o seu caminho de volta para o Reino dos Humanos e Eda ficar sem magia.

A sorte é que eles têm uns aos outros para resolver tudo isso!

Confira os novos episódios de A Casa da Coruja no Disney+


Além dos 21 episódios da 2ª temporada de A Casa da Coruja, você também encontra a 1ª temporada completa no Disney+. Aproveite para assistir!

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