A Casa da Coruja: novos episódios da temporada 2 chegam ao Disney+

Os personagens de A Casa da Coruja apresentam ainda mais aventuras divertidas nos novos episódios da temporada 2.



A Casa da Coruja acaba de estrear novos episódios da sua temporada 2 no Disney+!

Com uma trama envolta em magia, fantasia e situações divertidas, a série animada exibida primeiramente no Disney Channel é uma ótima opção para assistir com a família, tendo classificação indicativa de 10 anos.

Saiba mais detalhes, a seguir:





Qual a história de A Casa da Coruja?





A protagonista é Luz, uma adolescente que encontra um portal que a leva a um mundo mágico. Lá, a personagem faz amizade com a rebelde bruxa Eda e com King, um adorável guerreiro em miniatura.

Apesar de não ter habilidades mágicas, Luz vai atrás do sonho de ser uma bruxa. Assim, torna-se aprendiz de Eda na Casa da Coruja, um lugar em que encontra uma nova família e vive muitas aventuras.

Nos novos episódios, os personagens terão que enfrentar algumas situações bem complicadas, como o fato de Luz perder o seu caminho de volta para o Reino dos Humanos e Eda ficar sem magia.

A sorte é que eles têm uns aos outros para resolver tudo isso!





Confira os novos episódios de A Casa da Coruja no Disney+



Além dos 21 episódios da 2ª temporada de A Casa da Coruja, você também encontra a 1ª temporada completa no Disney+. Aproveite para assistir!