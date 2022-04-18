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A Era do Gelo: Histórias do Scrat: 5 razões para amar o personagem

18 de abril de 2022
18 de abril de 2022

A nova série da franquia, que estreou no Disney+, traz as aventuras do querido esquilo Scrat. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Chegou ao Disney+ no dia 13 de abril a série de animação A Era do Gelo: Histórias de Scrat. A nova produção da aclamada franquia Era do Gelo tem como protagonista um dos personagens mais queridos dos fãs: o esquilo dente-de-sabre Scrat.

A série conta com seis curtas animados sobre as aventuras de Scrat no período glacial. A narração original tem Chris Wedges (como Scrat) e Karl Wahlgren (na voz do Baby Scrat). A série é produzida por Anthony Nisi, tendo Robert L. Baird e Andrew Millstein como produtores executivos.

Quem ainda não se apaixonou por Scrat em alguma das outras produções de A Era do Gelo, deve ficar de olho nessas 5 razões para amar o personagem:

Scrat

1. Scrat é divertido e atrapalhado


Scrat é um esquilo dente-de-sabre azarado e confuso, como aparece nos outros filmes de A Era do Gelo. Scrat está sempre tentando proteger e armazenar uma grande noz, a fim de ter alimento no auge do inverno, mas acaba se metendo em muitas confusões engraçadas por conta de seu jeito atrapalhado.

Scrat


2. Amigo de outros animais


Quando Scrat conhece o bicho preguiça Sid, eles rivalizam por conta da sua “preciosa” noz, mas com o passar do tempo acabam se aproximando e ficando amigos, o que também acontece com o mamute Manny e o tigre Diego.

Scrat


3. Causa grandes confusões


No filme A Era do Gelo: O Big Ben, Scrat involuntariamente causa um acidente espacial durante sua incansável perseguição pela noz. Com seu jeito atrapalhado, ele consegue fazer com que um meteoro enorme entre em rota de colisão com a Terra.

Scrat


4. Torna-se pai


Na nova série de animação, Scrat experimenta um novo papel, o de pai. Ele enfrenta os altos e baixos da paternidade ao adotar o bebê Scrat, e ao mesmo tempo ele aprende a cuidar do pequeno esquilo e também o ensina a gostar de nozes - e acabam até lutando entre eles pela posse da preciosa noz.

Scrat


5. Passa para o filho sua obsessão


Scrat acaba influenciando o Baby Scrat, que também se torna um esquilinho obcecado em acumular nozes. Os dois vivenciam muitas histórias engraçadas ao longo dos seis episódios da nova série: eles se conhecem (e se estranham); Scrat, a seu modo, passa ensinamentos ao bebê; eles acabam perseguindo a mesma noz e até passam apuros por causa disso.

Não deixe de conferir a nova série A Era do Gelo: Histórias do Scrat no Disney+ e se divertir com esse adorável esquilo. 

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