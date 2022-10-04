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Novidades Disney+

A explicação da cena pós-créditos de Abracadabra 2

5 de outubro de 2022
5 de outubro de 2022

A cena pós-crédito do novo filme da Disney dá algumas pistas sobre o futuro das irmãs Sanderson. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A vela da Chama Negra é responsável por trazer as irmãs Sanderson de volta na véspera do Halloween. Em Abracadabra 2 – disponível no Disney+ – descobrimos que Gilbert (Sam Richardson), fã das três bruxas, cria uma nova vela mágica.

Infelizmente, o retorno de Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker) faz de Salem alvo das três, que querem se vingar da cidade.

No entanto, elas falham em sua tentativa depois que um grupo de adolescentes as impede de avançar com seu plano maligno. Será que há o risco do trio de bruxas ter uma terceira chance de voltar à vida? A cena pós-créditos de Abracadabra 2 tem a resposta.

Abracadabra 2


O que acontece na cena pós-créditos de Abracadabra 2?

Em uma sequência breve, mas significativa, vemos Teia de Aranha, o gato preto de Gilbert, passeando por sua loja de magia. O bichano então se aproxima de uma caixa que está em uma das prateleiras.

Nesta caixa está escrito "BF candle #2". Isso significa que Gilbert, com a ajuda do livro mágico, criou outra vela de Chama Negra. Fica, então, a pergunta: as irmãs Sanderson serão vistas novamente?

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