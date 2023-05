A Família Dinossauros: como é o final da série dos anos 1990?

A intervenção de uma fábrica no ecossistema dá um rumo inesperado ao final desta icônica série, disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

“Querida, cheguei!” Essa frase acompanhada da música de abertura de A Família Dinossauro fez a alegria de muitas crianças durante os anos 1990. E os saudosistas podem curtir essa nostalgia revendo a série no Disney+.

A produção apresenta os Silva Sauro, a família mais engraçada em milhões de anos! Dino é o patriarca da família, que ao lado de sua esposa Fran teve três filhos: Robbie, Charlene e o caçula Baby.

Criando uma família no ano de 60 milhões e três a.C, esses dinossauros passaram por bons momentos, mas também viveram várias aventuras todos os dias.

A obra que marcou a infância de toda uma geração chegou ao fim de forma emocionante. Intitulado “Mudando a Natureza”, o episódio encerrou as quatro temporadas da série infantil com um importante apelo ambiental.

Para quem não lembra como foi essa marcante despedida, reveja os detalhes a seguir:

O fim de A Família Dinossauro: uma reviravolta no ecossistema e a extinção



Muitos consideram o último episódio de A Família Dinossauro como um dos mais tristes de qualquer série. A trama começa com a construção de uma fábrica em um pântano.

A obra afeta a natureza do local, causando a extinção de uma espécie de inseto chamada Bando de Besouros. Todos os anos, eles enchem o céu da cidade de cores, sendo parte importante do ecossistema.

Esses insetos têm a função de comer um tipo de flor que, livre de seus predadores, não para de crescer. O caos, então, se instala pela Pangeia. Para resolver o problema, a empresa forma uma força-tarefa e ninguém menos do que Dino da Silva Sauro é nomeado o líder.

Esse grupo civil fica responsável pelo destino do mundo. Eles, então, chegam à conclusão que a melhor forma de resolver esse problema é pulverizando um produto químico por todos os lados.

No entanto, as coisas não acontecem como o esperado. A substância eliminou não apenas as flores, mas todas as plantas do planeta – o que culminou no início da Era do Gelo e na consequente extinção de todos os dinossauros.

"Eu sei que vai dar certo! Afinal, os dinossauros estão nessa Terra há 150 milhões de anos, e nós não vamos desaparecer"; Dino encerra o episódio com essa frase após um tocante discurso.

Em seguida, imagens de um jornalista anunciando uma previsão de um inverno longo, rigoroso e escuro na televisão aparecem. Ele se despede com um “adeus”.

E sobem os créditos, enquanto o público se emociona com o fim da série enquanto reflete sobre o impacto da ação humana na natureza.

Divirta-se, ria e se emocione com A Família Dinossauro no Disney+



Toda despedida tem certo ar de tristeza, mas antes dela, muitas histórias alegres são vividas. E assim é com A Família Dinossauro! Todos os episódios de suas quatro temporadas estão disponíveis no streaming!

Veja e reveja essa série clássica no Disney+, que também tem outros grandes sucessos da época, como O Mundo é dos Jovens.