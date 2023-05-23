Cancel
NOVIDADES DISNEY+

A Família Dinossauros: como é o final da série dos anos 1990?

23 de maio de 2023
23 de maio de 2023

A intervenção de uma fábrica no ecossistema dá um rumo inesperado ao final desta icônica série, disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

“Querida, cheguei!” Essa frase acompanhada da música de abertura de A Família Dinossauro fez a alegria de muitas crianças durante os anos 1990. E os saudosistas podem curtir essa nostalgia revendo a série no Disney+

A produção apresenta os Silva Sauro, a família mais engraçada em milhões de anos! Dino é o patriarca da família, que ao lado de sua esposa Fran teve três filhos: Robbie, Charlene e o caçula Baby

Criando uma família no ano de 60 milhões e três a.C, esses dinossauros passaram por bons momentos, mas também viveram várias aventuras todos os dias. 

A obra que marcou a infância de toda uma geração chegou ao fim de forma emocionante. Intitulado “Mudando a Natureza”, o episódio encerrou as quatro temporadas da série infantil com um importante apelo ambiental.

Para quem não lembra como foi essa marcante despedida, reveja os detalhes a seguir:

A Família Dinossauro

O fim de A Família Dinossauro: uma reviravolta no ecossistema e a extinção


Muitos consideram o último episódio de A Família Dinossauro como um dos mais tristes de qualquer série. A trama começa com a construção de uma fábrica em um pântano.

A obra afeta a natureza do local, causando a extinção de uma espécie de inseto chamada Bando de Besouros. Todos os anos, eles enchem o céu da cidade de cores, sendo parte importante do ecossistema.

Esses insetos têm a função de comer um tipo de flor que, livre de seus predadores, não para de crescer. O caos, então, se instala pela Pangeia. Para resolver o problema, a empresa forma uma força-tarefa e ninguém menos do que Dino da Silva Sauro é nomeado o líder. 

Esse grupo civil fica responsável pelo destino do mundo. Eles, então, chegam à conclusão que a melhor forma de resolver esse problema é pulverizando um produto químico por todos os lados.

No entanto, as coisas não acontecem como o esperado. A substância eliminou não apenas as flores, mas todas as plantas do planeta – o que culminou no início da Era do Gelo e na consequente extinção de todos os dinossauros.

"Eu sei que vai dar certo! Afinal, os dinossauros estão nessa Terra há 150 milhões de anos, e nós não vamos desaparecer"; Dino encerra o episódio com essa frase após um tocante discurso.

Em seguida, imagens de um jornalista anunciando uma previsão de um inverno longo, rigoroso e escuro na televisão aparecem. Ele se despede com um “adeus”. 

E sobem os créditos, enquanto o público se emociona com o fim da série enquanto reflete sobre o impacto da ação humana na natureza.

Divirta-se, ria e se emocione com A Família Dinossauro no Disney+


Toda despedida tem certo ar de tristeza, mas antes dela, muitas histórias alegres são vividas. E assim é com A Família Dinossauro! Todos os episódios de suas quatro temporadas estão disponíveis no streaming!

Veja e reveja essa série clássica no Disney+, que também tem outros grandes sucessos da época, como O Mundo é dos Jovens.

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set