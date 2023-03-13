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NOVIDADES DISNEY+

A história por trás da amizade de Pedro Pascal e Oscar Isaac 

13 de março de 2023
13 de março de 2023

Os atores interpretam os papéis principais de The Mandalorian, de Star Wars, e Cavaleiro da Lua, da Marvel Studios.


Os dois são estrelas de Hollywood e interpretam personagens icônicos da Disney no universo de Marvel Studios e Star Wars. No entanto, esses não são os únicos pontos em comum: Pedro Pascal e Oscar Isaac também compartilham uma grande amizade há mais de uma década. 

Pedro Pascal, atrás da cobiçada armadura do mandaloriano Din Djarin, e Oscar Isaac, como Cavaleiro da Lua, foram cúmplices nos sets de filmagem, tapetes vermelhos e reportagens, onde demonstraram ter uma estreita conexão. 

Descubra, a seguir, como começou essa relação de irmandade entre os atores que brilham em produções do Disney+.

Como Pedro Pascal e Oscar Isaac se conheceram?


Pedro Pascal e Oscar Isaac se conheceram em 2005, em uma peça de teatro que interpretaram juntos. “Era um espetáculo fora da Broadway, no qual recebíamos 500 dólares por semana”, relembra Pascal em uma entrevista para a revista Wired

Esse foi só o começo de ótimos momentos juntos, muitos deles retratados em fotos que compartilham em suas próprias redes sociais

Veja agora Pedro Pascal e Oscar Isaac no Disney+. As duas primeiras temporadas e o episódio 1 da temporada 3 de The Mandalorian estão disponíveis no streaming. Assista também à temporada completa de Cavaleiro da Lua

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