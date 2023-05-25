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A história por trás dos efeitos especiais da franquia Star Wars

25 de maio de 2023
25 de maio de 2023

Por meio de entrevistas e arquivos históricos, conheça os pioneiros do cinema moderno que deram vida às ideias de George Lucas.


Nem todos sabem, mas George Lucas fundou uma empresa especialmente para desenvolver os efeitos especiais de Star Wars. Conheça a história da Industrial Light & Magic (ILM) no Disney+!

Light & Magic é uma série documental imersiva da Lucasfilm e Imagine Documentaries que narra a trajetória da ILM, a divisão de efeitos visuais, animação e produção virtual da Lucasfilm.

Com acesso sem precedentes, o cineasta indicado ao Oscar® Lawrence Kasdan convida os espectadores para uma aventura única pelos bastidores da empresa.

Mergulhe mais fundo nessa série e desfrute de um arquivo histórico e depoimentos impressionantes! 

Star Wars Light Magic


George Lucas reuniu especialistas e fundou uma empresa para criar efeitos especiais para Star Wars


Quando George Lucas começou a pensar no primeiro Star Wars, ele pesquisou empresas e especialistas em efeitos especiais.

Logo, ele percebeu que “não havia ninguém e nenhuma empresa que pudesse fazer as coisas que eu queria fazer naquela época”, disse ele em uma entrevista de arquivo presente na série documental Light & Magic.

“Vi que tinha que fundar uma empresa e reunir um grupo de pessoas especificamente para fazer Star Wars”, relembrou o cineasta. Assim, nasceu a ILM.


Um dia inteiro não era suficiente para filmar todas as cenas de Star Wars


“Cada vez que filmávamos uma cena com controle de movimento, com bandeja, niveladores, guindastes, trilhos e tudo mais, era difícil conseguir uma [boa] tomada”, contou Richard Edlund, do departamento de câmeras da empresa, em outra entrevista exibida na série documental.

“Percebemos que tínhamos milhares de elementos para filmar. Não havia horas suficientes no dia para filmar tudo”, lembrou Edlund. “Eu estava realmente preocupado sobre como iríamos acompanhar tudo isso”, acrescentou.

Entre trunfos e dificuldades, porém, Star Wars não apenas foi feito, como se tornou um dos maiores sucessos da História do cinema mundial!

Conheça esses pioneiros do cinema moderno embarcando em uma jornada para dar vida à visão de George Lucas junto aos cineastas que inspiraram toda a indústria de efeitos visuais. 

A série documental Light & Magic já está disponível no Disney+.

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