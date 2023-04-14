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Novidades Star Wars

A impactante declaração da atriz Katee Sackhoff sobre o seu papel como Bo-Katan em The Mandalorian

14 de abril de 2023
14 de abril de 2023

A atriz falou sobre como foi interpretar a personagem na série do universo Star Wars. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Bo-Katan Kryze sempre foi uma personagem importante no universo Star Wars. Mas, na temporada 3 de The Mandalorian, sua importância ganha ainda mais força.

Interpretada pela atriz Katee Sackhoff, Bo-Katan Kryze juntou-se a Din Djarin (Pedro Pascal) e a Grogu em suas aventuras por toda a galáxia. 

Em uma entrevista ao site oficial de Star Wars, Sackhoff deu uma declaração impactante sobre a personagem. Descubra mais detalhes abaixo!

The Mandalorian


A fala marcante de Katee Sackhoff sobre Bo-Katan

Katee Sackhoff vem interpretando Bo-Katan Kryze há anos. Ela começou dublando a versão animada em Star Wars: The Clone Wars (2008-2020) e Star Wars: Rebels (2014-2017) e, depois, assumiu o papel na série live-action.

Ao site de Star Wars, a atriz falou sobre a importância dos dublês para o sucesso de The Mandalorian. "Estamos tentando criar a melhor personagem e a mulher mais realista e incrível do mundo.... Eu não posso fazer tudo sozinha e seria egoísta pensar isso. Portanto, mulheres diferentes usaram este traje [de Bo-Katan], e cada uma delas teve um papel fenomenal para tornar Bo a mais forte possível", disse.

A atriz acrescentou: "Ela é uma mulher que passou por muitos desafios em sua vida, muitas tristezas e decepções. Sempre fez o que achava ser certo para os Mandalorianos.... E cometeu muitos erros no caminho. Eu acho que ela carrega tudo isso com muita culpa e confusão. Isso se revela um pouco nesta temporada", disse ao site de Star Wars. 

The Mandalorian


Veja The Mandalorian no Disney+

A temporada 3 de The Mandalorian conta com oito episódios, sendo que um novo estreia toda quarta-feira no Disney+. Confira agora mesmo no serviço de streaming!

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