A importante e poderosa mensagem de Viagem ao Centro da Terra sobre como cuidar do nosso planeta

O filme estrelado por Óscar Jaenada convida a refletir sobre o Dia da Terra. Conheça a produção no Disney+!



Em 22 de abril é celebrado o Dia da Terra. E as comemorações estendem-se por todo o mês no Disney+ com a estreia de séries, filmes e documentários que se acercam do tema. E uma dessas novidades é Viagem ao Centro da Terra.

A nova série de aventura de ficção-científica é uma produção da Disney+ Original Productions. A trama segue um grupo de jovens em uma fascinante jornada por uma dimensão paralela, onde tentam restaurar o equilíbrio ecológico da natureza.

Além de divertida, Viagem ao Centro da Terra chega com uma importante mensagem e uma homenagem ao planeta.







Viagem ao Centro da Terra busca inspirar pessoas de todas as idades





A nova história convida a refletir sobre o cuidado da Terra, destacando a importância de manter o equilíbrio dos ecossistemas e evitar a contaminação.

Além disso, a série procura inspirar pessoas de todas as idades por meio de uma poderosa mensagem de conservação, na esperança de unir forças para construir um lar mais saudável para a humanidade e a vida selvagem.

Viagem ao Centro da Terra é protagonizada por Óscar Jaenada, Margarita Rosa de Francisco, Mauricio “El Diablito” Barrientos e Gabriel Goity, juntamente com os jovens talentos Sebastián García e Yankel Stevan.





Comemore o Dia da Terra no Disney+





Celebre as riquezas naturais do nosso planeta e divulgue a importância de protegê-lo com a ajuda de diversas produções no Disney+.

Redescubra histórias sobre a vida selvagem de diferentes locais com Elefante, aprenda detalhes sobre o planeta na série Raio-X do Planeta Terra, descubra os mirabolantes triunfos do destino que tornaram possível a vida em One Strange Rock e mais!