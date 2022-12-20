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A incrível aparição de uma atriz em Willow que você certamente não reconheceu

20 de dezembro de 2022
20 de dezembro de 2022

Série conta com uma participação inesperada em seu primeiro episódio. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A série Willow é ambientada no mesmo universo do filme de 1988. Por isso, algumas coincidências das duas produções, às vezes, podem passar despercebidas pelo público.

Na série, um dos retornos é o de Warwick Davis como o personagem-título. Agora, Willow é um feiticeiro que coloca seu conhecimento à prova em meio a uma missão com um grupo improvável de heróis.

Mas não é somente Warwick que está de volta à franquia. Entenda abaixo:

Willow


Qual é o retorno especial de Willow?

A Elora da versão original de Willow esteve em uma das cenas da série inédita. No longa da década de 1980, a personagem ainda era uma criança e foi interpretada por três bebês diferentes.

Em 2022, a Elora adulta é interpretada por Ellie Bamber. Já Rachel Bearman – que viveu Elora bebê em 1988 – faz uma aparição no primeiro episódio de Willow como uma das figurantes carregando uma cesta de pães.

Esta coincidência deixou os fãs animados!

Não perca Willow

O filme original de 1988 também está no serviço de streaming. 

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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