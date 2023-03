A incrível aparição de uma atriz em Willow que você certamente não reconheceu

Série do Disney+ conta com uma participação inesperada em seu primeiro episódio. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Disponível no Disney+, a série Willow é ambientada no mesmo universo do filme de 1988. Por isso, algumas coincidências das duas produções, às vezes, podem passar despercebidas pelo público.

Na série, um dos retornos é o de Warwick Davis como o personagem-título. Agora, Willow é um feiticeiro que coloca seu conhecimento à prova em meio a uma missão com um grupo improvável de heróis.

Qual é o retorno especial de Willow?

A Elora da versão original de Willow esteve em uma das cenas da série inédita. No longa da década de 1980, a personagem ainda era uma criança e foi interpretada por três bebês diferentes.

Em 2022, a Elora adulta é interpretada por Ellie Bamber. Já Rachel Bearman – que viveu Elora bebê em 1988 – faz uma aparição no primeiro episódio de Willow como uma das figurantes carregando uma cesta de pães.

Willow está disponível no Disney+

Com episódios inéditos às quartas-feiras, Willow pode ser assistida no Disney+. O filme original de 1988 também está no serviço de streaming.