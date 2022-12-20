A incrível aparição de uma atriz em Willow que você certamente não reconheceu

Série conta com uma participação inesperada em seu primeiro episódio. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
A série Willow é ambientada no mesmo universo do filme de 1988. Por isso, algumas coincidências das duas produções, às vezes, podem passar despercebidas pelo público.
Na série, um dos retornos é o de Warwick Davis como o personagem-título. Agora, Willow é um feiticeiro que coloca seu conhecimento à prova em meio a uma missão com um grupo improvável de heróis.
Mas não é somente Warwick que está de volta à franquia. Entenda abaixo:
Qual é o retorno especial de Willow?
A Elora da versão original de Willow esteve em uma das cenas da série inédita. No longa da década de 1980, a personagem ainda era uma criança e foi interpretada por três bebês diferentes.
Em 2022, a Elora adulta é interpretada por Ellie Bamber. Já Rachel Bearman – que viveu Elora bebê em 1988 – faz uma aparição no primeiro episódio de Willow como uma das figurantes carregando uma cesta de pães.
Esta coincidência deixou os fãs animados!
Não perca Willow
O filme original de 1988 também está no serviço de streaming.
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*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+