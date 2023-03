A incrível conexão de uma cena da série Willow com o filme

O quarto episódio da temporada 1 da série recorda fatos do longa de 1988. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O episódio 4 de Willow, que acaba de chegar ao Disney+, conta com muitas emoções e reviravoltas. Isso porque, no final do episódio 3, o grupo liderado pelo feiticeiro chegou a Nockmaar, fortaleza na qual fica o castelo da Rainha Bavmorda, do longa-metragem original.

Os heróis pouco convencionais da série acabam entrando no local para encontrar uma cura para Graydon (Tony Revolori), que foi vítima de um feitiço anteriormente.

No entanto, enquanto Willow (Warwick Davis) lidera o exorcismo do rapaz, uma cena chama a atenção dos fãs mais ligados no universo mágico. Veja qual é:





A conexão do filme Willow com o episódio 4 da série

Durante o episódio 4 de Willow, Elora (Ellie Bamber) caminha pelo castelo em busca de essência de beladona, líquido que precisa ser incluído na poção para salvar Graydon.

Quando retorna para o local em que Willow realizava o exorcismo, ela se depara com Graydon aparentemente recuperado. Mas o feiticeiro não está ali, o que cria um clima de desconfiança.

Eis que Graydon sugere que Willow está na Torre Alta e parte com Elora para o cômodo. Ao chegarem lá, Elora tem algumas visões e confronta o passado: foi ali, quando bebê, que a Rainha Bavmorda (Jean Marsh, no longa original) tentou matá-la.

Em meio a essas visões, a série recupera alguns flashbacks do filme de 1988. Por fim, há uma revelação: Graydon ainda está possuído e tentou atrair a princesa para completar a vingança da Rainha. Willow e os outros integrantes da trupe surgem ali para salvá-la.





Willow está disponível no Disney+

Com episódios inéditos às quartas-feiras, a série Willow pode ser vista no Disney+. O longa original de 1988 também está disponível no serviço de streaming.