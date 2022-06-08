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Novidades Star Wars

Você reconheceu a participação de um músico famoso em Obi-Wan Kenobi?

8 de junho de 2022
8 de junho de 2022

Descubra quem fez uma participação mais do que especial na série do universo Star Wars. Dica: ele é um famoso baixista. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Os fãs das histórias do universo de Star Wars estão ansiosos pela chegada de mais episódios de Obi-Wan Kenobi a cada semana. A série original Lucasfilm traz o Jedi em mais uma perigosa e importante missão.

A obra é marcada pelo retorno não apenas de personagens icônicos, mas também de seus intérpretes originais. Entretanto, os estreantes também chamam a atenção. E entre eles, a presença de um certo músico pegou muitas pessoas de surpresa.

Que músico famoso aparece em Obi-Wan Kenobi

Logo no primeiro episódio vemos a princesa Leia (Vivien Lyra Blair) ser sequestrada em Alderaan. A pequena é levada por um grupo misterioso de criminosos liderados por um homem de olhar maldoso.

Trata-se de Vecti Nokru, um caçador de recompensas interpretado por ninguém menos do que Flea (nome artístico do australiano Michael Peter Balzary). Para quem não o conhece, Flea é baixista da famosa banda norte-americana Red Hot Chilli Peppers, com quem já ganhou vários prêmios, como o Grammy®.

Flea


Na série, Flea, ou melhor, Vecti Nokru, ainda agride Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), mas ele consegue escapar. Por fim, o criminoso vê seu fim chegar pelas mãos do Grande Inquisidor (Rupert Friend).

Acompanhe todos os episódios de Obi-Wan Kenobi com exclusividade no Disney+. Os novos capítulos estreiam todas as quartas-feiras, às 4h, somente no serviço de streaming. 

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