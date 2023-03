A inesperada relação entre This Is Us e Enrolados da Disney que você não sabia 

Um detalhe curioso dos bastidores conecta as duas produções disponíveis no Star+ e no Disney+. Entenda!

This Is Us e Enrolados são duas produções muito amadas pelo público do Star+ e no Disney+, respectivamente, disponíveis aos assinantes do Combo+ e que possuem uma conexão inusitada.

A curiosidade que une a divertida animação da Disney à aclamada série de drama familiar é que mesmo gravadas em períodos diferentes, há uma interessante coincidência no elenco.

Essa relação existe graças à atriz Mandy Moore. Com 38 anos, a norte-americana é conhecida por já ter atuado em 85 filmes e séries. Ao longo de sua carreira, Mandy já foi indicada a um prêmio Emmy® por This Is Us.

Qual é a coincidência de This Is Us e Enrolados?

Mandy Moore está nas duas produções. Em This Is Us, ela interpreta Rebecca, a mãe da família Pearson, e responsável pela criação de seus filhos Randall (Sterling K. Brown), Kevin (Justin Hartley) e Kate (Chrissy Metz).

Em Enrolados, Mandy empresta sua voz para Rapunzel, a protagonista do desenho. Na trama, a princesa é salva – sem querer – por um misterioso criminoso e os dois partem para uma aventura divertida e cheia de descobertas.

Todas as temporadas de This Is Us podem ser vistas no Star+, enquanto Enrolados está no catálogo de Disney+.

