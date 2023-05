A Jornada de Jin Wang: 4 curiosidades sobre Michelle Yeoh

Conheça um pouco mais sobre a atriz ganhadora do Oscar® que também está no elenco da nova série do Disney+.



Uma nova série que mistura comédia, ação e Kung-Fu estreia dia 24 de maio no Disney+. Trata-se de A Jornada de Jin Wang, produção que traz grandes nomes em seu elenco, como Michelle Yeoh, ganhadora do Oscar® de Melhor Atriz na premiação de 2023.

Baseado na inovadora graphic novel “American Born Chinese” (sem publicação no Brasil ainda), de Gene Luen Yang, a obra conta as peripécias de um adolescente comum que tem sua vida transformada ao virar amigo do filho de um deus da mitologia chinesa.

A Jornada de Jin Wang é protagonizada por Ben Wang; e traz ainda Yeo Yann Yann, a atriz duas vezes indicada ao Emmy Internacional®; além de Sydney Taylor, Chin Han, Daniel Wu, o campeão de taekwondo Jimmy Liu.







'A Jornada de Jin Wang' | Trailer Oficial Legendado | Disney+



A série também conta com a presença dos atores vencedores do Oscar® Ke Huy Quan e Michelle Yeoh. A seguir, conheça alguns fatos interessantes sobre a atriz asiática:





Michelle Yeoh nasceu na Malásia





Michelle Choo-Kheng Yeoh nasceu no dia 6 de agosto de 1962, na cidade de Ipoh, na Malásia. Segundo a revista L'Officiel norte-americana, ela é fluente em três línguas: malaio, cantonês e inglês.





Michelle Yeoh já ganhou concursos de beleza



Em entrevista ao programa de entrevistas The Graham Norton Show, Michelle contou que, aos 21 anos, foi ganhadora do título de Miss Malásia, em 1983.

De acordo com a atriz, ela só participou do concurso de beleza por insistência da mãe. “Tínhamos um acordo: se eu fizesse isso [participar do concurso], ela nunca mais pediria algo assim novamente."





Antes de atuar, Michelle Yeoh queria ser bailarina





Michelle ama o balé e se dedicou à dança quando jovem. Segundo a revista L’Officiel norte-americana, aos 15 anos de idade ela foi estudar na Royal Academy of Dance, em Londres.

Por outro lado, a dança foi a responsável por sua leveza e flexibilidade nos movimentos de artes marciais que costuma fazer em seus filmes. O mais curioso é que Michelle nunca estudou nenhum tipo de arte marcial.





Michelle quase desistiu da atuação após se machucar durante as gravações de um filme



Em entrevista à revista Elle, Yeoh contou que machucou seriamente a coluna enquanto filmava uma produção cantonesa. Por conta disso, a atriz considerou largar a profissão, mas a visita de ninguém menos do que Quentin Tarantino fez com que mudasse de ideia:

“Ele disse, 'Oh meu Deus, os filmes que você faz.' (...)”, recordou a atriz. “Fui tomada pela paixão de Quentin pelo cinema e pensei comigo mesma: ‘amo esse trabalho, não vou desistir. Vou apenas encontrar maneiras de torná-lo mais seguro para mim’”, contou a artista.





Michelle Yeoh está em A Jornada de Jin Wang, no Disney+



Acompanhe as aventuras do jovem Jin Wang enquanto ele tenta sobreviver ao Ensino Médio e ajudar seu novo amigo – que, na verdade, é filho do legendário Rei Macaco, da mitologia chinesa.

Nessa história que envolve família, comédia e muitos golpes de Kung-Fu, Jin entende que seu poder reside em ser ele mesmo! A Jornada de Jin Wang estreia dia 24 de maio, somente no Disney+!